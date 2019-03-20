Десятки убитых животных и попытки замять дело: госинспекторов нацпарка "Самарская Лука" подозревают в браконьерстве

Задержание охранников парка и шок-видео

Потерянная госинспектором национального парка "Самарская Лука" флешка породила череду скандалов. На хранителе оказались шокирующие видеокадры, в том числе и с участием его владельца: охотники, огромный гараж с тушами убитых зверей, убежища, из которых стреляли по животным... Все это происходило после задержания 10 января 2018 года в Винновке владельца этой самой карты памяти и его коллеги - у них нашли охотничье ружье и тушу мертвого кабана в санях снегохода.

Мужчин обвинили в браконьерстве, транспортных полицейских из Тольятти, которые, видимо, слишком рьяно их ловили - в превышении должностных полномочий. Совсем недавно дело хотели закрыть.

- В феврале 2019 года следователи приняли решения о прекращении уголовных дел за отсутствием события преступления. Они отменены нами, как незаконные и необоснованные. Дела направлены и.о. руководителя Приволжского СУТ СК России для организации дополнительного расследования и устранения выявленных недостатков, - сообщили "Комсомольской правде - Самара" в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуре, где ситуация находится на контроле.

Точно не установлено, кто именно вел незаконную охоту на особо охраняемой природной территории 10 января прошлого года. На текущий момент правоохранители никому претензий не предъявляли, в качестве подозреваемых и обвиняемых людей не допрашивали.

- На предмет причастности к незаконной охоте проверяются, в том числе государственные инспекторы в области охраны окружающей среды ФГБУ НП "Самарская Лука", - говорят в надзорном ведомстве.

Активисты заявляют об ОПГ

Гибель лося на территории нацпарка по-прежнему не получила официального объяснения

Между тем как отмечает Алексей Кочетов, егерь со стажем, сделавший из съемок на той самой флешке разоблачающий фильм и опубликовавший его в сети, в заповеднике действует самое настоящее ОПГ, внедрившее на территорию национального парка своих людей.

- Инспектора парка сами организуют охоту для приближенных лиц: высокопоставленных, самых различных уровней. Охотятся круглый год, для них нет понятия сезон охоты. Этот фильм должен заинтересовать сотрудников ФСБ, полиции и прокуратуры, - говорит Кочетов на видео.

Сотрудники, попавшие тогда под подозрения, всячески отнекивались от вменяемых им преступлений, заверяли, что застреленных животных в их машину подкинули, переводили стрелки на других работников.

В эту почти детективную историю был впутан и заместитель директора парка, которого проверяли на предмет организации незаконной охоты, он, якобы, давал указания подчиненным по поводу того, чтобы определенных его знакомых спокойно пускали пострелять в "Самарской Луке". То уголовное дело было прекращено, но не исключено, что по нему возобновят следственные мероприятия.

В ситуации с прошлогодним браконьерством в одном из самых уникальных уголков страны разбираются в отделе по расследованию особо важных дел Приволжского следственного управления на транспорте СК России.

Но и в 2019-м в "Луке" неспокойно. Полиция выясняет, кто и как 9 февраля застрелил в нацпарке шестимесячную самку кабана - там заведено уголовное дело, и от чего 11 марта скончался взрослый лось, которого, по словам очевидцев, гоняли два инспектора - по этому факту в МВД проводят проверку.

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