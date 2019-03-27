«Просыпаемся каждую ночь от ее криков»: в Самаре пьяница-внук жестоко избивает свою бабушку

Душераздирающее видео на днях всколыхнуло интернет. Маленькая, слабенькая бабушка сидит, сжавшись в комок, в подъезде. Ее руки перебинтованы, глаза заплаканы. Дрожащим голосом женщина произносит: «Хочу, чтобы его посадили. Я хоть, может быть, неделю, месяц, год поживу».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/699466" frameborder="0"></iframe> В Самаре пьяница-внук систематически избивает свою пожилую бабушку.

Так пенсионерка говорит о родном сыне. Мужчина стоит рядом. Страдания своей пожилой матери его нисколько не трогают.

- Твое деяние? – спрашивает мужчина, который снимает разговор.

- Мое, - без тени стыда отвечает дебошир. Он пьян. В таком состоянии, рассказывают соседи, великовозрастный внук пребывает очень часто.

Пенсионерку зовут Александра, но соседи ласково называют ее баба Шура. Она живет в доме на улице Стара-Загора. Женщине 80 лет, внуку – 40.

- Бабушка – божий одуванчик, а этот [внук] бьет ее, пропивает пенсию, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» соседка пенсионерки Анна (имя изменено). – Он требует деньги на выпивку, а когда ему не дают, начинает распускать руки. Или просто напьется и дерется. У него спрашивают: «Ты что творишь? Если она умрет, ты же сам загнешься? Кто тебя содержать будет?», а он отмахивается.

По словам знакомых семьи, полицейские не раз забирали пьяницу-внука, но он всегда возвращался.

- Приезжают полицейские, увозят его с собой. Проведут беседу и отпускают. Или бабушка бежит и забирает его – жалко внука. Или боится, что он вернется и убьет ее, - вспоминает соседка.

В полиции слова женщины подтверждают.

- Мужчина давно стоит на учете как семейный дебошир, - рассказали корреспонденту сайта samara.kp.ru в ГУ МВД России по Самарской области. – Раньше привлечь к уголовной ответственности его не представлялось возможным – потерпевшая, жалея родного внука, отказывалась пройти необходимые медицинские экспертизы.

Внук живет на полную катушку. У него, кстати, уже были проблемы с законом из-за того, что распускал руки. Его несколько раз привлекали к административной ответственности по статье КоАП РФ «Побои». В прошлом году даже наказали – исправительными работами на 80 часов.

- Вы видели ее синяки? Это же кошмар! Мы, бывает, по ночам просыпаемся от ее криков, – ужасается один из соседей пенсионерки. – А этот, простите, урод, он же толком не работает, а все деньги тратит на водку. Бабка его кормит, а он ее бьет! Поработает с недельку и в запой – его и увольняют.

- Собрались бы мужики да хорошенько с ним поговорили, - добавляет еще одна соседка пострадавшей, женщина средних лет, которая просит не называть ее имя – мало ли. – Только ведь с ним мирно не поговоришь, не выдержишь да ударишь. А ведь это преступление, сесть из-за этого хмыря никто не хочет.

У пенсионерки есть дочь – мать дебошира. Она несколько раз предлагала женщине переехать к ней в квартиру на улице Ново-Вокзальной, однако пенсионерка все время отказывалась. То ли за квартиру страшно, то ли так сильно любит внука, что боится, что он допьется до смерти.

После публикации видео на сайте samara.kp.ru в редакцию «КП-Самара» позвонили из прокуратуры. Сейчас в надзорном ведомстве решают вопрос о проведении проверки. Проверку провели и в полиции.

- Установлено, что мужчина может быть причастен к нанесению телесных повреждений своей родственнице. Судебно-медицинская экспертиза установила, что женщине причинен легкий вред здоровью. Материалы проверки направлены в мировой суд Промышленного района для рассмотрения по существу и привлечении виновного лица к уголовной ответственности, - сообщили в региональном ГУ МВД.