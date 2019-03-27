«И чему за такие деньги научат детей?»: в Тольятти обсуждают расчетку с реальной зарплатой учителя

В Самарской области начался «зарплатный флешмоб». Вслед за врачом-травматологом свою зарплату обнародовал учитель начальных классов из Тольятти. В феврале учитель 2А класса Нина Авдеева отработала 119 часов. Несколько дней была на больничном, за что ей начислили 667 рублей 53 копейки. За классное руководство получила еще 846 рублей 30 копеек. А еще оклад – 4304 рублей 16 копеек, доплата за проверку тетрадей – 365 рублей 86 копеек и доплата из спецфонда в размере 5733 рублей 68 копеек. В итоге получилось не много, немало 11 917 рублей и 53 копейки. В дополнение к этому учитель получила 6226 рублей и 69 копеек за внеурочную работу. И из всего этого нужно не забыть вычисть НДФЛ, на то, что останется учителю нужно прожить месяц до следующей зарплаты.

Расчеткой, судя по подписи в посте, поделился родственник педагога.

- Вот такая зарплата у учителя начальных классов, причём бухгалтер сказала, что если бы учащихся в классе было 25 человек, то зарплата была бы НИЖЕ, то есть прожиточный минимум.

Спрашивается, а стоит ли учиться пять лет, если продавец пива без образования зарабатывает больше. Детей, по-видимому, скоро будет некому учить, - с негодование заметил автор.

Фото группы avtomobilnaj_stolica/vk.comФото: соцсети

Много это или мало?

Пост собрал более 400 комментариев. Одни ругали государство за маленькие зарплаты, мол «Очнитесь, кто же будет учить наших детей, если нет зарплаты?», «Пора уже запретить «расчетки» учителей и врачей, внести их в список экстремистской литературы».

Другие благодарили учителей-альтруистов за их тяжелый труд:

- Поработайте с детьми, потом и поговорим. Люди и за большие деньги не хотят работать с нынешнем поколением. А их еще и научить надо, цена рабочего часа должна быть больше, потому что стрессоустойчивость должна быть очень большой. Это не работа в тихом офисе,- заметила Марина.

- Да ещё с родителями, которые знают, как учить, но почему-то детей своих не учат, пообщайтесь, - вторит ей Надежда.

- Это по «расчётке» 119 часов, а по факту: вставать в 5 утра, готовиться к урокам, проверять тетради, контрольные и т.д. и потом ещё заполнение электронных журналов и дневников, плюс планы уроков, УВР и другая бумажная волокита, каждый день до 6-7 вечера! – добавляет автор поста.

Третьи и вовсе уверены – учитель сама виновата, «мол, мало работает».

- А сколько вы хотите! Тоже учителем работала. У нас одни учителя по две смены работают, ещё и «подготовишек» берут. Они имеют право на достойную зарплату. А другие уходят домой вместе с детьми в 13.00. 5 часов работы и свободны! Пока дети на музыке, физкультуре или английском, учитель успевает все тетради проверить. Литературы сейчас столько методической, что часами конспекты писать не надо. Да, оклад мизерный. Но человек не в феврале же первый раз свой оклад увидел! И продолжает работать. Видимо учителя все устраивает, не устраивает только автора, - заметила Татьяна.

Зарплата должна быть около 20-23 тыс. рублей

15-17 тысяч рублей в месяц для учителя в Самарской области это норма или исключение? С этим вопросам мы обратились в школы, и несколько учителей на условиях анонимности согласись нам объяснить, как формируется их зарплата.

Учитель «русского языка» и «Литературы», стаж работы три года:

- Ставка учителя идёт от 18 часов. Если это молодой педагог, то есть ещё выплаты, как минимум 5000. Работаем с 8-14.00, но это ещё не считая внеурочной деятельности и проверки тетрадей. Могут быть ещё какие-то дополнительные занятия. В итоге зарплата получается около 20-23000. А если хочешь получать больше, то на работе нужно жить, работая чуть ли не в две смены, тогда может выходить около 70 тыс. в месяц, но это колоссальная нагрузка. Как правило, во втором полугодии добавляются стимулирующие, поэтому зарплата должна только прибавляться, а не убавляться. В данном случае либо учителю безразлично, сколько получать и он не работал, что вряд ли может быть, либо какая-то другая причина. Конечно, это мало.

Учитель старших классов, стаж работы 5 лет:

- На одну ставку никто не работает - платят мало. Чтобы выжить в городе, нужно брать минимум две ставки. Поясняю, 18 часов - это где-то 4-5 уроков в день. Соответственно две ставки - это десять уроков. Решающим фактором является доплаты и стимулирующий фонд. Я работала в городской школе в Самаре, а потом ушла в областную школу и не жалею, так как здесь ещё идёт доплата сельская, на 20% зарплата выше. А дальше все от руководства зависит. Например, в прошлой школе не платили ни за проверку тетрадей, ни за заведывание кабинетом, ни за переработки по вечерам и за поездки мероприятия. Стимулирующий фонд - отдельная тема. Каждый год в школе принимается решение, сколько рублей стоит 1 балл. Затем дважды в год мы заполняем листы самооценки, куда вносим все мероприятия и конкурсы, как свои, так и детей. За это начисляются баллы, и доплачивается определённая сумма. Но всё, опять же, решает руководитель. В старой школе балл стоил 35 рублей, в новой – 148. Разница огромна

Напомним, в начале марта расчетный лист за февраль в социальные сети выложил врач-травматолог из тольяттинской клинической больницы №5 Алексей Карчинский. Зарплата врача-ортопеда, травматолога, который работал весь месяц по пять дней в неделю и 5-6 раз оставался на суточных дежурствах, составила всего... 14 тыс. рублей.

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