Паводок в Самарской области 2019: в селе Тимофеевка подтопило несколько домов

В Самарской области стартовал сезон половодья. Утром в понедельник, 1 апреля, вода добралась до жилых домов в селе Тимофеевка Ставропольского района.

- Около 7 утра вода пошла со стороны улицы Кленовой в направлении улицы Пушкина. А машина с мешками песка пришла только в третьем часу дня. Мы возмущены 6-часовым ожиданием противопаводковых действий, - написали местные жители в Твиттере.

Как сообщили в департаменте по вопросам общественной безопасности Самарской области, информация о подтоплении поступила от главы поселения только в 12:05. По их данным, со стороны Тольятти подтапливает придомовую территорию на улице Пушкина, 14 и на улице Кленовая, 3.

Глава Ставропольского района Владимир Медведев, в свою очередь, сообщил, что сейчас в селе работают три вакуумные машины от «СтавропольРесурсСервис». Они откачивают воду. Кроме того, в скором времени туда должны прибыть подразделения пожарно-спасательного отряда № 30 с перекачивающей насосной станцией. Помимо этого, наготове техника с мешками с песком и фронтальный погрузчик.

В ГУ МЧС России по Самарской области добавили, что информация о подтоплении 11 приусадебный участков в Центр управления в кризисных ситуациях поступила в 14:44.

- Уровень воды на участках составляет 10-15 см, подтопленных домов нет. Всего в домовладениях проживают 55 человек, в том числе 21 ребенок, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В Тимофеевке сегодня работали: оперативная группа 31 ОФПС по Самарской области в составе двух человек, 1 ед. техники, два человека и 1 ед. техники от администрации села, столько же от администрации района, а также пять человек и 1 ед. техники ПСЧ № 146 ПСО № 30 ППС Самарской области и еще 8 человек, 8 ед. техники МП «СтавропольРесурсСервис».

- Представителями администрации сельского поселения проводится подворовый обход. МП «СтавропольРесурсСервис» откачивает воду с низменных участков. По состоянию на 20.00 1 апреля наблюдается снижение уровня воды на подтопленной территории. Вода ушла с приусадебных участков, а на проезжих частях улиц Центральная, Кленовая и Пушкина уровень воды до 7 см. Всего привлечено 34 человека, 15 ед. техники, в том числе от МЧС России два человека, 1 ед. техники. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Самарской области, - заверили в ведомстве.

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