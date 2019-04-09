"Он не приходит в себя почти неделю": в Самаре закрыли смену в санатории, во время которой 8-летний мальчик впал в кому

В Самаре сотрудники Роспотребнадзора проверяют детский санаторий «Волжанка», в котором 8-летний мальчик, предположительно, получил пищевое отравление и попал в больницу в очень тяжелом состоянии.

- Смена в санатории закрыта. Дети, отдыхавшие там, отпущены по домам. Что касается госпитализированного мальчика, то точный его диагноз пока не установлен, - сообщили в мэрии Самары.

Как отметили в министерстве здравоохранения Самарской области, сейчас мальчик находится под наблюдением региональных специалистов. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

- Специалисты больницы постоянно держат связь с федеральными центрами. Сегодня будет организованна телемедицинская консультация с врачом-неврологом, нейрохирургом, анестезиологом-реаниматологом ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова» министерства здравоохранения РФ, - добавили в ведомстве.

Также в региональном минздраве сообщили, что все дети, которые находились в лагере, были осмотрены врачами. Никаких заболеваний у них выявлено не было.

Напомним, что информация о госпитализации ребенка появилась в соцсетях. Об этом сообщили родители одноклассников мальчика. По их словам, школьник почувствовал себя плохо 4 апреля, находясь в санатории. За одну ночь ребенок пережил две остановки сердца. Сейчас он находится в коме, в крайне тяжелом состоянии. Помимо Роспотребнадзора в случившемся разбираются еще и сотрудники СУ СК по Самарской области.

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