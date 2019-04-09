"Он не приходит в себя почти неделю": в Самаре закрыли смену в санатории, во время которой 8-летний мальчик впал в кому
В Самаре сотрудники Роспотребнадзора проверяют детский санаторий «Волжанка», в котором 8-летний мальчик, предположительно, получил пищевое отравление и попал в больницу в очень тяжелом состоянии.
- Смена в санатории закрыта. Дети, отдыхавшие там, отпущены по домам. Что касается госпитализированного мальчика, то точный его диагноз пока не установлен, - сообщили в мэрии Самары.
Как отметили в министерстве здравоохранения Самарской области, сейчас мальчик находится под наблюдением региональных специалистов. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.
- Специалисты больницы постоянно держат связь с федеральными центрами. Сегодня будет организованна телемедицинская консультация с врачом-неврологом, нейрохирургом, анестезиологом-реаниматологом ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова» министерства здравоохранения РФ, - добавили в ведомстве.
Также в региональном минздраве сообщили, что все дети, которые находились в лагере, были осмотрены врачами. Никаких заболеваний у них выявлено не было.
Напомним, что информация о госпитализации ребенка появилась в соцсетях. Об этом сообщили родители одноклассников мальчика. По их словам, школьник почувствовал себя плохо 4 апреля, находясь в санатории. За одну ночь ребенок пережил две остановки сердца. Сейчас он находится в коме, в крайне тяжелом состоянии. Помимо Роспотребнадзора в случившемся разбираются еще и сотрудники СУ СК по Самарской области.
ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО
Почему после скандала в Самарской области врачам так и не повысили зарплату?
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Ребенок впал в кому»: в Самаре врачи борются за жизнь 8-летнего мальчика, получившего пищевое отравление
Мальчику стало плохо в санатории 4 апреля, после этого он пережил две остановки сердца (подробности)
В Самаре следователи разбираются в причинах отравления 8-летнего ребенка в санатории
Сейчас мальчик находится в больнице в очень тяжелом состоянии (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU