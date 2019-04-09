"Это была ослепляющая вспышка": полет метеорита в Самаре 6 апреля попал на видео

Странная вспышка света над Самарой 6 апреля, которая встревожила многих горожан – это метеор. Теперь об этом можно говорить с уверенностью. Небесное тело попало в объективы сразу нескольких камер.

- Это был болид (очень яркий метеор). Посмотрите только, какой он яркий и мощный! Это потрясающе! – восторгаются в клубе любителей астрономии «АстроСамара».

Напомним, странное явление произошло в Самаре вечером в субботу, 6 апреля. В районе 21:00 – 21:00 небо над городом ярко вспыхнуло. Затем последовал громкий хлопок, похожий на раскат грома. Многие горожане приняли все за грозу, однако было в ней что-то странное.

- Это совсем не было похоже на грозу, - уверяет местный житель Денис. – Я живу на Красной Глинке. Был на балконе в это время. Вспышка была очень яркой и совсем не от молнии – не похожа была. А потом громкий звук. Как будто что-то взорвалось.

В том, что это была гроза, сомневаются и астрономы. Они сразу после происшествия заявили корреспонденту «КП-Самара» - это был метеор. Скорее всего, болид. Но доказательств не было. В тот вечер над Самарой были плотные облака – на всех видео заметна только вспышка, никаких кадров с пролетающим метеоритом.

- В Самаре в этот момент была сильная низкая облачность, люди заметили только яркие вспышки, а уже спустя пару минут услышали сильный хлопок, грохот, - объясняет директор «АстоСамары» Евгений Баранский. - Исходя из слов очевидцев, а также видео с некоторых камер видеонаблюдений и видеорегистраторов, можно смело заявить, что это был крупный яркий метеор - болид, летевший в юго-западном направлении.

На видео, которое появилось спустя несколько дней после происшествия, четко видно, как небо прорезает болид, который через несколько мгновений превращается в несколько ярких вспышек.

При этом астрономы не исключают, что метеор (или его часть) мог врезаться в Землю.

- Скорее всего, обломки достигли поверхности Земли, а это значит, что где-то можно найти кусочки метеорита, - считает Евгений Баранский.

Однако следов падения космического объекта в Самарской области никто не нашел. Не исключено, что если метеор все-таки долетел до поверхности Земли, то он упал в Волгу. Тогда найти следы метеорита будет очень тяжело.

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