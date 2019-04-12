2019-04-12T18:51:25+03:00
Спорт

Впервые в истории футбола робот объявил составы команд на игре "Крылья Советов" - "Рубин"

В День космонавтики Promobot V4 по имени Дима заменил диктора на "Самара Арене"
Михаил ГОРЮНОВ
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Робот Дима отлично справился со своими обязанностямиРобот Дима отлично справился со своими обязанностямиФото: скрин с видео
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В День космонавтики, 12 апреля, на матче 23-го тура Российской Премьер-лиги "Крылья Советов" - "Рубин", который сейчас проходит на самом космическом стадионе страны "Самара Арене", произошло уникальное событие. Впервые в истории футбола составы огласил не диктор, а робот.

Дима - машина марки Promobot V4. Его изготовили студенты Самарского государственного технического университета, больше известного, как "Политех". В своем вузе Дима - известный персонаж, он даже пробовал себя в роли ректора своего вуза.

Перед началом встречи Дима успел пообщаться с комментаторами "Матч ТВ", работающими на игре. Возможно, они ему дали пару советов, ведь судя по реакции болельщиков в Самаре, коих собралось порядка 15 тысяч, робот справился со своими обязанностями прекрасно.

Дима вместе со своим тезкой Дмитрием Шнякиным с "Матч ТВ" Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Дима вместе со своим тезкой Дмитрием Шнякиным с "Матч ТВ"Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

- Очень круто! Самара космическая столицы страны и праздник на "Самара Арене", которая очень похожа на летающую тарелку, тоже подготовили космический! Дима молодец, теперь бы "Крылья" не подкачали! - поделился с корреспондентом "КП-Самара" фанат зелено-бело-синих Валерий.

Любители главной игры с мячом шутят, что сегодня у нас роботы объявляют составы команд, а через несколько лет они станут комментировать матчи, а потом и вовсе заменят футболистов.

Сейчас матч продолжается. На данный момент счет ничейный 0-0. За всеми событиями матче следите в нашей трансляции.

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Футбол, матч «Крылья Советов» — «Рубин». Прямая онлайн-трансляция игры 23 тура РПЛ, которая пройдет 12 апреля 2019 года в Самаре. Составы команд, статистика личных встреч (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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