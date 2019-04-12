Все решил гол, похожий на ракету: "Крылья Советов" победили "Рубин" в День космонавтики

12 апреля, в День космонавтики, на самом космическом стадионе страны "Самара Арена" в рамках 23-го тура встретились "Крылья Советов" и казанский "Рубин". К очередному волжскому дерби команды подошли не в лучшем состоянии, но показали хороший футбол.

"Крылья" из-за дисквалификаций не могли рассчитывать на Бурлака и Полуяхтова, прямо перед игрой из-за травм выбыли Джано и Антон. Тем не менее по именам коллектив хозяев выглядел поинтереснее, чем у клуба из Татарстана, где снова вышло много молодых игроков. Кстати, впервые в истории составы объявлял робот - Дима из Политеха. Это было одним из перфомансов к сегодняшнему празднику.

Самарцы практически с первых минут завладели инициативой. Опасно бил со штрафного Самедов, обострял на левом фланге Зиньковский. Гости в первые минуты практически ничего не могли создать у ворот соперника.

К середине тайма игра успокоилась, а к его концу обидную травму получил один из лидеров "КС" - Александр Самедов. Его заменил Сергей Корниленко. Первые 45 минут так и закончились - 0-0.

Вот такие болельщики сегодня были на трибунахФото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

А во второй половине активнее начали рубиновые. Опасно бил Степанов. После стандарта свой шанс упустил Сорокин.

Но на 55 минуте казалось бы обычная атака "Крыльев" закончилась красивейшим голом. Дебютный матч за хозяев забил Антон Зиньковский, он получил мяч перед штрафной площадью и красивым дальним ударом отправил круглого в девятку! Коновалов был бессилен.

В дальнейшем игра снова пошла равная. Впрочем, болельщики не скучали. На трибунах были замечены колоритные персонажи, не только робот Дима, но и Дарт Вейдер с Чубакой.

"Рубин" ближе к концу встречи пытался отыграться. Реальный шанс был у Камболова, который отлично пробил издали. "Крылья" спас многолетний страж ворот клуба из Татарстана - Сергей Рыжиков, вышедший за зелено-бело-синих с капитанской повязкой сегодня.

"Крылья" тоже могли забить. Хороший момент имел Корниленко, но Коновалов сыграл надежно.

В дальнейшем моменты были у обоих клубов. Зиньковский мог сделать дубль, но не пробил в выгодной ситуации. Ткачук упустил хороший момент - казанцам снова помог молодой голкипер. А в самом конце Бухаров с линии вратарской пробил выше и не сравнял счет.

Встреча так и закончилась - 1-0. "Крылья Советов" приблизились к сегодняшнему противнику, а тот в очередной раз не выиграл.

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