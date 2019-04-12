Выманивали малыша через потолки и лже-родственников: зек-киднеппер с подругой пытались украсть ребенка из Тольятти два раза

Уговорить отца на встречу, избить, отобрать ребенка и требовать за него деньги. Именно такой план был у осужденного за организацию убийства кассирши МЧС Руслана Бакиева, прямо из колонии строгого режима организовавшего группировку киднепперов в Самарской области. 11 апреля, в суде стали известны подробности первого, к счастью — так и несостоявшегося, похищения этой шайки.

«Хотела, чтобы все видели, что я счастлива»

В качестве объекта преступления Бакиев выбрал молодую пару. Адиль Д. и Екатерина М. из Тольятти, где сидел Руслан и жила его помощница Екатерина Косарева, стали сожительствовать в 2014 году, в 2016 у них родился сын Тимур. На момент страшных событий малышу был всего годик и семь месяцев.

— В сентябре 2014 мы отдали его в частный детский садик «Ладушки». Мне нужно было выходить на работу из декрета, — рассказывает мама мальчика, руководитель дополнительного офиса «Сбербанка» в городе. Женщина, как и ее возлюбленный в ответ на вопросы судьи Олега Семенова заявили — «никого из обвиняемых не знаем, но после всего случившегося испытываем к ним неприязнь».

Екатерина призналась, что на ее странице «Вконтакте» были фотографии с сыном и сведения о личной жизни, статус «Влюблена»:

— Я такой человек, хотела,чтобы все видели, что я счастлива.

"Волк в овечьей шкуре": зек собирал информацию в родительских чатах и организовывал похищение детей 00:00 00:00

Но разглядеть скучающему на на нарах Бакиеву, также известному как Паук или Татарин, удалось не только чувства. На одном из снимков он увидел место работы М. и решил, что с благосостоянием у нее проблем явно нет.

Опытный зэк принялся за дело, подключив Косареву, которая так верна Руслану, что даже поставила себе его фамилию в социальных сетях. Екатерина отвечала за реализацию коварной задумки на воле, а Паук должен был заманить жертву в ловушку. Зайти хотели через Адиля, занимающегося натяжными потолками.

— Мне позвонил незнакомец, представившийся Ренатом. Сказал, что ему нужно сделать потолки на двух объектах — в квартире на Коммунистической и Царском селе, — вспоминает папа Тимура. — Сначала на квартире договорились встретиться, но три раза по независящим от меня причинам этого так и не случилось.

В ходе разговоров с клиентом и Адиль, и его гражданская супруга замечали некоторые странности. В частности подозрительным показался вопрос — «а где вы проживаете?» Непонятно, зачем это было необходимо знать человеку на том конце провода.

Первая попытка похищения

15 января Адиль забрал малыша из садика «Ладушки» на улице Есенина и поехал на своей «десятке» на Коммунистическую, общаться с «Ренатом». По дороге он завез ребенка Екатерине в банк, хотя заказчик убеждал, что в этом нет необходимости — «мы с женой, она очень любит детей, берите его с собой!» — чем опять же вызвал бурю сомнений.

Екатерина Косарева участвовала в обоих преступлениях, организованных своим другомФото: Альберт ДЗЕНЬ

Прибыв на место тольяттинец обнаружил, что его никто не ждет — деловые переговоры снова оборвались. Возможно, к лучшему, ведь как следует из слов подсудимого Ивана Фролова, который перевозил Екатерину Косареву в те дни, Адиля хотели избить и отобрать у него Тимура, чтобы потом требовать за него выкуп.

— 15 января Катя попросила покатать ее по городу. Обещала 500 рублей на бензин, еще 1000 за эту услугу. Я ее знаю хорошо, как приличного человека, поэтому согласился, — делится Фролов. — Сначала приехали на Есенина, она вышла, я спросил куда, ответила, что хочет забрать чужого ребенка, которого она знает. Я не воспринял это всерьез, не думал что речь идет о похищении. Потом мы поехали на Коммунистическую, просто минут 20-30 стояли во дворе, она никуда не выходила, что-то делала в телефоне.

Иван в суде публично извинился перед родителями Тимура и объяснил, что ничего плохого не хотел и окажись тогда в его машине какой-то несовершеннолетний, то он обязательно обратился бы в полицию. Однако государственный обвинитель прокурор Иван Толмосов обратил внимание на то, что в ходе следствия Фролов изъяснялся совсем по-другому. К примеру, вот так он озвучивал происходящее 15 января 2018 года:

— Косарева попросила меня оставить у нее дома мой мобильный, сказала будем ехать с другим телефоном без передачи данных, по навигатору и, желательно, дворами, где нет камер...Во дворе на Коммунистической Катя сказала, что сейчас приедет ВАЗ-2110, на водителя нападут люди — мы их не знали, но видели несколько человек в «Приоре» во дворе, возможно, они — она в это время заберет ребенка, за которого потом заплатят. Мужчина приехал один, планы поменялись...

Были и другие разногласия, Фролов их мотивировал тем, что просто предоставил менее подробную версию, чем раньше, а где-то возникли недопонимания со следователями.

Лже-отец, бдительные воспитатели и возмущенная сестра

15 января ничего не получилось. Бакиев, Косарева и ко решили попытать счастья 19-го. Екатерина с самого утра снова напрягла друга-водителя, отправились к детсаду «Ладушки».

— Рано утром мужчина на ВАЗ-2110 привез ребенка, но Косарева вскоре сообщила, что на него не будут нападать — «поехали домой». Примерно в 15-00 поехали туда же, она сказала, что сама попробует все сделать. Пошла в садик, но быстро вернулась и сказала ехать домой, в здание уже заходил отец мальчика. Потом она говорила, что этого мальчика больше не будут пытаться забрать, попробуют другого — 8-летнего, предлагала мне отвезти ее в Самару спустя несколько дней, я отказался, — такие показания давал Иван Фролов правоохранителям после своего задержания.

Тимур не попал в лапы преступников во многом благодаря бдительности воспитателей «Ладушек». В учреждение позвонил неизвестный, представился папой малыша и предупредил, что сегодня ни он, ни Екатерина сына не заберут, ведь умер его отец. За мальчишкой придет сестра. Общался звонивший с едва заметным акцентом. А еще называл собеседницу по имени-отчеству, хотя тут обычно родители и сотрудники общаются менее официально.

Слушания по делу проходят в Октябрьском районном судеФото: Альберт ДЗЕНЬ

— Мне перезвонила администратор Инна, спросила: «Что у вас случилось? Звонил ваш супруг». Я не поняла, о чем она, голос был такой напуганный, аж сердце упало. Сказала — никому сына, которого уже одевали, не давать. Позвонила мужу — а он был в тех краях, как обычно ждал, пока Тимура покормят — и попросила идти за ребенком прямо сейчас, — делится Екатерина М. — Как Инна рассказала, в садик, как раз во время звонка мне, зашла девушка вся замотанная шарфом, представилась сестрой мужа. Начала возмущаться: «зачем звонить матери, если только что звонил отец!?» Еще она задала странный вопрос: «Можно ли у вас здесь курить?» Услышав отказ, сказала, что сделает это на улице и исчезла.

Мальчика в итоге забрал Адиль, у которого действительно есть сестра, но она живет в Казани. Пара обратилась к правоохранителями. В ОВД, проверяя номер звонившего в “Ладушки” лже-отца, настоящий — вводивший цифры в свой телефон — с удивлением увидел, что это тот самый заказчик «Ренат».

Слушания, которые проходят в весьма неспокойной обстановке, под постоянные недовольства Руслана Бакиева и, соответственно, замечания судьи, будут продолжены на следующей неделе. Во вторник, 16 апреля, участники громкого процесса планируют выслушать родных 5-летнего Димы из Кинеля, которого похитителям украсть удалось. «КП-Самара» будет следить за развитием событий.

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