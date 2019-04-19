«До свадьбы ни ни!»: осужденный за изнасилование Шурыгиной Сергей Семенов рассказал, как не попасть в схожую с его ситуацию

За судьбой Сергея Семенова, попавшего в колонию после скандальной истории с изнасилованием Дианы Шурыгиной, на протяжении нескольких лет следила вся страна. Кто-то молодого человека поддерживал, другие были против. Сейчас он освободился, переехал в Самару и помогает людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Сегодня Сергей стал героем программы «Гость в студии» на радио 98.2 FM «КП-Самара» и рассказал, кто и с чем к нему обращается, а также ответил на вопросы наших слушателей.

В начале передачи Семенов отметил, что никаких связей с Шурыгиной он не поддерживает уже давно и ему на нее все равно. Последний раз и впервые после суда они виделись в эфире передачи «На самом деле», где Сергея много провоцировали.

— Мне нужно было себя сдерживать, потому что люди не совсем адекватные и какой-то толчок в их сторону — для меня это нарушение, — поделился молодой человек.

Эта история в прошлом, теперь Сергей Семенов правозащитник, у них совместная работа с местным адвокатом Сергеем Хальченко.

"До свадьбы ни ни!": Сергей Семенов после истории с Дианой Шурыгиной делится своим печальным опытом и помогает попавшим в похожие ситуации молодым людям 00:00 00:00

— Люди ко мне обращаются за советом. Примерно через месяц, как освободился, мне написали. История такая: парень вышел из ночного клуба, была другая компания с пьяной девушкой, — рассказывает Сергей. — Они предложили вызвать одно такси, девушку посадили с ним. Он подъехал к своему дому, вышел из машины, зашел. На следующий день к нему пришла полиция, сказали, что он изнасиловал эту девушку. Как оказалась, она не захотела дальше ехать, выпала из машины, ее кто-то затащил в подъезд и там ее избили и, как сказали полицейские, еще изнасиловали. Я начал давать советы: найди адвоката, запись видеокамер, подойди к соседям, может, они что слышали. Он пришел в этой же день к следователю, все это рассказал, его неохотно отпустили и прошел уже, наверное, год и ничего. Дело, кажется, закрыли.

По словам нашего собеседника, к нему обращаются не только с делами об изнасиловании. Преступления бывают самые различные. Так, буквально сегодня Семенов встречался с родителями 21-летней Елизаветы Кенешовой. Студентку 2-го курса Самарского университета на восемь лет осудили за незаконное хранение и оборот наркотиков. Странность здесь в том, что до этого присяжные несколько раз выносили для Елизаветы оправдательный приговор, но судья их отменял. Сейчас Сергей пытается разобраться в этой ситуации.

Еще один случай произошел в Ульяновске. Местному жителю в один прекрасный вечер на банковскую карту упали 25 миллионов рублей. Мужчина купил подержанные телефоны и, посоветовавшись с какими-то людьми, уехал в Москву, где был человек, который должен был помочь ему правильно потратить эти деньги. Счастливец купил машины, украшения, вернулся в родной город и попал за решетку на 5 лет. Со слов заявителя, его друга ложно обвинили в мошенничестве.

Как уже писала samara.kp.ru, со своей стороны Семенов помогает с освещением спорных историй, предлагает их в СМИ и на различные ток-шоу, с которым он до сих пор поддерживает связь. Адвокат Хальченко в свою очередь пытается оказать юридическую помощь.

Несколько жалоб попали на рассмотрение Сергея прямо в эфире нашей программы. Зарема из Крыма заявила, что с ее племянником сложилась ситуация, схожая с делом гостя. Ее 18-летнего родственника Вадима Керимова осудили за изнасилование 15-летней девушки. Парень уверяет — все было по обоюдному согласию, но его никто не хочет слушать.

Юрий Гоголев, напомнил про историю своего сына Ратибора, которого посадили в тюрьму за сексуальную связь с 12-летней «Шурыгиной» из Тольятти. Мужчину уже встречался с Семеновым, но подвижек в этой истории пока нет. Семья парня продолжает бороться и ищет возможности добиться, по их мнению, справедливого решения.

Олег из Самары попросил помочь в гражданском деле. В коммунальной квартире не двоих хозяев, одни платят, а другие нет. Те, кто от выплат воздерживаются, нигде не записаны, и суд все сваливает на единого собственника. Наш собеседник обещал связаться с мужчиной и помочь найти ему правильный выход.

В завершении беседы Сергей Семенов дал совет молодым людям, сказал, как не попасть в историю, схожую с его.

— Умнее быть! Осмотрительнее! К людям приглядываться! А лучше жениться, ребят! И до свадьбы ни-ни! — пошутил Сергей.

Полный выпуск передачи слушайте по ССЫЛКЕ.

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