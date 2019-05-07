2019-05-07T16:58:49+03:00
Общество

210 маршрутка может вернуться уже в июне, но сколько она будет стоить - неизвестно

Самарский активист Юрий Николаев рассказал о том, как проходят торги на определение перевозчика на маршрут №210
Анастасия МЫШКИНА
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В Самаре продолжают бороться за возврат маршруток в Красноглинский районВ Самаре продолжают бороться за возврат маршруток в Красноглинский район
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В Самаре уже в июне могут вернуться на маршрут автобусы №210. Сейчас идет определение перевозчика, маршрут выставлен на торги. Правозащитник, председатель рабочей группы по возврату маршруток в Красноглинский район рассказал, как сейчас проходит процедура, когда ждать возвращения маршруток и что может измениться.

"Процедура уже запущена"

На сайте Администрации г.о. Самара 25 апреля 2019 г. было опубликовано официальное извещение на проведение открытого конкурса на осуществление перевозок по 210 маршруту «Управленческий – ЦУМ «Самара». Процедура по возврату маршруток уже запущена.

- Согласно той же документации, прием заявок, их рассмотрение и подведение итогов состоится 17 мая 2019 года. Если торги состоятся, то не позднее 10 дней со дня подтверждения перевозчиком наличия у него транспортных средств, ему выдадут лицензию на осуществление перевозок по 210 маршруту на 5 лет. Таким образом, уже в конце мая - начале июня мы должны уже увидеть первые результаты, - рассказал Юрий Николаев.

Также по его словам, если торги не состоятся, организатор может принять решение о повторном проведении конкурса.

Сколько будет стоить проезд - неизвестно

Юрий Николаев отмечает, что техзадание на проведение торгов по маршруту №210 составляли без участия рабочей группы по возврату маршруток.

- . Накопилось много вопросов. Ответы на них мы надеемся получить на встрече, запланированной на 7 мая 2019 года, которая будет проходить с участием представителей рабочей группы, перевозчиков и Департамента транспорта г.о. Самара, - подчеркнул он. По сведениям активиста, сами торги заканчиваются 17 мая, позже проводить встречу смысла не имеет.

Также известно, что в конкурсной документации выбран вид "перевозка по нерегулируемым тарифам". Это означает, что цену на проезд будет выбирать сам перевозчик. Она будет известна при подведении итогов торгов.

Почему возвращают только №210?

Сегодня в реестре транспортных средств из всех маршруток, которые раньше ездили в Красноглинский район, осталась только 210-я. Маршрутка №221 исключена из реестра.

- Ни я, не представители рабочей группы не намерены останавливаться, пока не будут возвращены и все остальные наши маршрутки. Они могут называться по-другому, иметь другой номер, например не 221, а 222, но ходить по близким к изначальным маршрутам, - объясняет Юрий Николаев. Также он подчеркнул, что сейчас реально невозможно заменить все маршрутки автобусами, на это в бюджете нет средств.

- Представьте, что во всем городе мы в один момент уберем все маршрутки. Что будет тогда? Будет транспортный коллапс, и люди моментально выйдут к стенам администрации города. Маршрутки – это решение потому, что городу не хватает автобусов, - резюмировал наш собеседник.

СПРАВКА КП

Как будет ходить маршрутка №210?

В техзадании указано, что маршрутка должна ходить с 6.00 до 23.00 через каждые 4 минуты. На маршрут должно выходить 55 машин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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