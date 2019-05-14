Третья неделя проекта: “Теперь мы больше ходим пешком и следим за регулярностью питания”

С середины апреля к проекту “Худеем вместе” присоединились Мария и Андрей. После первого визита к психологу-диетологу пара немного приуныла. Перестраиваться на новый режим питания было страшно. Но через три недели настроение супругов изменилось. Почему - герои рассказали сами.

Мария. Было - 81 кг. (- 1,5 кг)

- Я - человек оптимистичный, но новое начинать всегда страшно. Сейчас, когда с помощью специалистов центра «Открытие» мы разобрались в том, что можно, а от чего лучше отказаться, стало легче. Теперь нужно вогнать себя в систему, что непросто.

Мы стараемся войти в те рамки, которые, по мнению нашего психолога-диетолога, способствуют похудению: регулярное питание, уменьшение размера порций, пить больше воды, два раза в неделю устраивать разгрузочные дни.

Майские праздники пережили легко. Алкоголь мы не пьем, а шашлык заменили мантами, приготовленными на пару. Считаю, что рекомендации по питанию мы не нарушили. Возможно, лишь чуть превысили размер порций.

Теперь я больше хожу пешком. Когда еду с работы, даже усталая, выхожу из автобуса на две остановки раньше. Гуляю по скверу.

Вес уходит медленно, но я точно стала стройнее. Наш психолог-диетолог меня успокоил: “Меня ваш результат устраивает. Вес должен уходить постепенно”.

Главная проблема у меня - завтрак. Я не привыкла утром есть что-то кроме йогурта и кофе с молоком, а в 12 мне уже очень хочется есть. Диетолог сказал, что нужны сложные углеводы - каши. Муж ест утром гречку, я ее не люблю, а готовить себе отдельно не хочется. Но я решила, что буду каждое утро заимствовать у него ложку гречки. Думаю, от этого и ему, и мне будет только лучше - его порция уменьшится, а я получи сложные углеводы.

Андрей. Было 127 кг ( - 5 кг)

- Муж мой немногословен, поэтому позвольте рассказать за него.

У Андрея сложность в том, что летом у него много работы. Уезжает рано утром и весь день в работе, перекусить забывает. Я стала подкладывать ему энергетические коктейли, но и про них он забывал. Теперь я ему заворачиваю с собой яблоки. Про них помнит, перекусывает. Регулярность питания - это очень важно. Чтобы не чувствовать голод рекомендуют перекусывать каждые 3 часа.

Перед сном, примерно за два часа, мы пьем кефир, туда я добавляю льняную муку. Это улучшает пищеварение. Муж одобряет.

Андрей любит готовить, но он создает сложные, многокомпонентные блюда. Мы сейчас от этого уходим. Особенно от жаренного. Диетолог порекомендовал нам уменьшить количества растительного масла во время приготовления еды, добавлять чуть-чуть, смазать сковороду. Так что в этом месяце у нас банка с подсолнечным маслом почти целая. Стараемся готовить на пару.

Мужчину худеют быстрее. У Андрея уже минус пять килограммов. Кстати, теперь мы вместе ходим в бассейн. Андрей плавает почти час, я чуть меньше. Чувствовать себя стали лучше.

Мария и Андрей худеют со специалистами Медицинского центра "Открытие"

Владимир Решетников, психолог, диетолог медицинского центра «Открытие»

- Пока у наших героев не все получается, но они большие молодцы. Прислушиваются ко всем моим корректировкам, выполняют все рекомендации. С каждым днем у них все лучше получается придерживаться новой системы питания.

Ничего удивительного в том, что вес Марии уходит медленнее. Она работает через сутки, у нее нарушен сон, сидячая работа - поэтому ей будет чуть труднее. Тут проблема в образе жизни. Марии необходимо нормально спать и двигаться. Она большая молодец, что начала ходить пешком.

Шашлык можно!

- Съеденные манты совсем не критичны. Мы же не изверги. Можно было разрешить себе и немного шашлыка. Наша задача - комфортно перестроить образ питания. Не издеваться над собой, а постепенно сформировать новый образ жизни, который будет включать в себя иное отношение к еде.

Яблоки - хороший перекус!

- Яблоки в долгосрочной перспективе помогут Андрею постепенно перестроиться на новый режим питания. Сначала не будет хотеться перекусить вообще. Будет казаться, что не голоден, а вечером наоборот сильно захочется есть. Яблоко съел и не заметил, но через некоторое время они дадут результат - аппетит появится там, где его никогда не было, и пропадет там, где он был очень сильным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Вторая неделя проекта: «Работать грузчиком легче, чем худеть»

Мария и Андрей радуются первым победам в борьбе с лишним весом (подробнее)

Первая неделя проект: Муж настолько вкусно готовит, что раскормил меня

Представляем еще одну пару в проекте «Худеем вместе» – Марию и Андрея (подробнее)