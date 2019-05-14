Седьмая неделя: “Проверку майскими праздниками не прошли”

Герои проекта “Худеем вместе” Виктория и Владимир с 19 марта решили худеть. И все шло более чем замечательно. Владимир избавился от 14,5 кг, а его супруга более 8 кг, но тут пришли сытные праздники…

Виктория - 75 кг.

- Майские праздники нам дались очень тяжело. Мы забросили все. Даже не знаю, войдем ли мы теперь в норму. Перестали считать калории, позволяли себе все, что хочется и даже больше. И программа на телефоне есть, которая калории считает, но и она не помогла.

Я почти дошла до того веса, что хотела изначально. Оставалось сбросить всего 5 кг. Но сейчас мои 75 кг все еще при мне, если не больше. Мы все праздники были в гостях. Сами понимаете, везде шашлыки и прочие радости жизни. 13 мая у меня день рождения, а значит сытное застолье. Пока забота о фигуре ушла на второй план. На весы вставать страшно.

Владимир - за праздники к весам не подходил

- Владимир, также как и я, сбился с намеченного пути, - рассказывает его супруга Виктория. - Мы же по гостям езди вместе. На весы пока не вставал.

Виктория и Владимир худеют с центром стройности "АнтиЛопа"

Психотерапевт и мануальный терапевт центра стройности «АнтиЛопа» Игорь Манюков:

- У нас на ютубе есть свой канал, там мы разместили видео, которые помогут худеющим вернутся к осознанному употреблению пищи. Там изложены многие важные темы нашей методики. Кроме того у нас есть система поддержки. Если происходит сбой, человек может прийти на 2 занятие нашего ближайшего курса и снова настроить «доминанту на похудение», включить процесс расщепление жиров, откорректировать свои цели на похудение, сжать желудок. После такой помощи люди возвращаются в рамки программы питания и начинают худеть. Наш курс “Коррекции лишнего веса и психомоделирования фигуры” состоит из трех групповых психологических занятий общей продолжительностью 23 часа. На занятиях прорабатываются все причины и аспекты проблемы лишнего веса. В конце месяца у нас как раз будет очередной курс в Самаре, будем рады видеть на 2-м занятии поддержки Викторию и Владимира. Там они снова поставят цели, пройдут дыхательный тренинг, поработаем с аппетитом и другими важными аспектами проблемы лишнего веса. Все мы люди, такие срывы случаются. Но ВСЁ поправимо в нашей методике!

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