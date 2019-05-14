Майский дождь 14 мая: Самара утонула и встала в километровых пробках

Уже второй день подряд в Самаре стена дождя с громом и молниями встречает выходящих с работы людей. Как только стредки приближаются к шести, на город обрушивается стихия. Вот и сегодня она стала причиной девятибалльных пробок на дороге.

Потоп на ул. Солнечная Фото: Сергей Удельнов

Все дело в том, что на большинстве участков образовались огромные лужи, буквально реки, автомобили с трудом их преодолевали, кое-где тут же возникали аварии, как это получилось на ул. Солнечная, где-то у авто просто глохли двигатели.

- От Постникова оврага до Советской Армии 2 часа ехали, - возмущаются горожане.

Трамваи встали из-за воды на рельсах

Пешеходам тоже не повезло: сразу на трех участках встали трамваи. Люди просто были вынуждены сидеть и ждать. Либо же бежать под дождем, надеясь уехать в маршрутке, которые тоже ходили с большим трудом.

Молнии шокирующие. Фото: Яков Синицын

- В связи с обильным ливнем на территории города уровень воды в нескольких местах прохождения трамваев превысил 10 см от уровня рельс. Согласно правилам безопасности, приостановлено движение трамваев в районе улиц Стара-Загора/Димитрова, Ново-Садовая/Ново-Вокзальная, а также в районе Постникова Оврага, - сообщили в Департаменте транспорта.

Дождь шел сплошной стеной. Фото: Светлана Кирсанова

К счастью, сегодня обошлось без падений тяжелых вещей. По крайней мере, пока о них никто не сообщал. Вчера, например, около ЗАГСа "Теремок" упавшее дерево придавило машину. А в Тольятти и вовсе с рельс сошел башенный кран.

Тротуары тоже затопило

Но пешеходам тоже пришлось несладко. Тротуары затопило не хуже, чем дороги, так что многим желающим пройти пришлось просто разуваться. Например, практически не было возможности пройти на Ново-Садовой/Гастелло.

Потоп на пр. Кирова: люди переплывают дорогу.

Естественно, все эти природные катаклизмы вновь вызвали бурю обсуждений, касающихся ливневок и их наличия в городе. Что же, видно, имеющиеся не справляются. Или же ливни действительно слишком сильные.

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