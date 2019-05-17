«Русский человек» или мошенник? Укравший у банка 25 млн рублей парень уверяет, что они просто «упали» ему на карту

«Ульяновский красавчик»

30-летний Анатолий Игнатьев из Засвияжья — известный молодой человек. В родном регионе его называют не иначе, как «Ульяновский красавчик» и отнюдь не за победы на каких-нибудь тематических конкурсах, а за самое крупное интернет-мошенничество в области. Обычный работяга путем хитрых махинаций похитил из ПАО «Бинбанк» более 25 миллионов рублей — и получил за это 5 лет за решеткой.

История началась в мае 2018 года. Именно тогда со счетов банковской организации исчезла солидная сумма. Следователи считают, что Анатолий провернул компьютерную аферу совместно с одним из сотрудников учреждения.

— Невозможно, чтобы он такое сделал! Это надо иметь такие связи, которых у Толи никогда не было, — уверяет журналиста «КП-Самара» знакомый Игнатьева — Павел Турутин. — Он вообще никакой в компьютерных делах, работал в автошколе, таксистом, на мебельной фабрике. С компьютерами не дружит!

«Подумал, что это знак свыше»

Павел постоянно поддерживает связь со своим знакомым-сидельцем, навещает его в СИЗО. Он думает, что деньги у Толи оказались совершенно случайно.

Часть денег мужчина отдал матери, также купил себе хорошие костюмыФото: соцсети

— Ему на карту прилетело 25 миллионов. Непонятно, откуда эта сумма. Он подумал, что это знак свыше какой-то. Это русский человек! Представляете — такие деньги пришли! Конечно, он и начал их тратить, все логично, — говорит Турутин. — А через несколько месяцев его взяли. Обвиняли в кибермошенничестве и сговоре с какими-то людьми, что он эти деньги вывел через компьютер. А потом еще добавили статью, что он эти деньги отмывал.

Что Игнатьеву кто-то помог, наш собеседник не исключает:

— Были какие-то ребята, я не знаю, кто они. Что-то ему советовали, скорее всего, именно по их совету он поехал в Москву за покупками. Но сейчас следствие никого не ищет.

Друг Анатолия уверен — финансовая организация просто не хочет признавать своей ошибки. В то же время в банке настаивают: это никакая не оплошность, а ловкие действия преступника.

— Мужчина разработал план хищения денег, принадлежащих одному из кредитных учреждений. Сотрудник банка ввел в компьютерную базу данных недостоверную информацию, что позволило увеличить лимит денежных средств на счете злоумышленника. Банку был причинен ущерб в размере более 25 миллионов рублей, — так развивались события по версии прокуратуры Ульяновской области.

В надзорном ведомстве отмечают, что незаконно заполучив деньги, злоумышленник купил в Московской области 6 дорогостоящих иномарок, золотые слитки и ювелирные украшения. Операции зафиксировали в пострадавшем банке — там же и забили тревогу.

Марафон покупок

Из обвинительного заключения следует, что первый платеж в столице прошел 12 мая 2018 года после полудня. Дальше все развивалось стремительно, счет шел на минуты:

14-05 — с карты списано 99800 рублей; 14-24 — куплена электронная техника на 152 466 рублей; 18-41 — куплен «Мерседес-Бенц» за 2 646 300 рублей; 18-42 — «Мерседес-Бенц» за 2 424 000 рублей; 19-25 — списано 56 тысяч рублей; 20-19 — списано 17 789 рублей; 20-20 — списано 17 789 рублей; 21-30 — приобретена электронная техника на 77 789 рублей; 21-31 — списано 26 179 рублей; 21-37 — покупка «Ауди А7» за 1 520 000 рублей; 21-38 — «Вольво XC 60» за 2 660 000 рублей.

13 мая марафон покупок продолжился:

15-45 — купил «Мерседес-Бенц Е200» за 2 550 000 рублей; в 15-46 — «Мерседес-Бенц Е 250» за 2 800 000 рублей; 22-07 — платеж в салоне МТС на сумму 73 390 рублей.

До полудня следующего дня Анатолий покупает в офисе одного из банков столицы золотые слитки на 9 771 462 рубля. В 18-29 в Коломне с карточки уходит 269 000 рублей; в 18-52 — там же в ювелирном салоне покупка украшений на 89 400 рублей.

15 мая рано утром Анатолий «зафиксирован» в Железнодорожном районе Ульяновска, где он проживал с родителями. В 6-30 проходит перевод с карты на 20 820 рублей на счет его матери. Тут обвинители делают пометки — женщина, сняв сумму, передала сыну.

Обвинители не верят в наивность молодого человекаФото: соцсети

9-00 в Кузоватовском районе происходит покупка ювелирных украшений на 50 946 рублей. Еще 8 100 рублей уходят в магазине «Мир техники». После 12-00 снова Ульяновск — 101 400 рублей Игнатьев перечисляет матери на погашение ипотечного кредита. Та в суде эту информацию подтвердила.

Доказательств, что именно Анатолий снимал наличку с карты, у следователей полно — он попадал на камеры у банкоматов и в автосалонах. А вот сообщники авантюриста, которые перегнали купленные машины в Ульяновск и распродали их вместе с золотом жителям разных регионов страны, действовали осторожнее. Так, силовики предполагают, что организатор преступления — бывший работник «Бинбанка» взял свою долю и скрылся за пределы Ульяновской области, а может и страны. Остальные — не установлены, Игнатьев их называть категорически отказывается.

«Подвергся соблазну и стал жертвой системы»

В минус подсудимому было и то, что он не выплатил солидную сумму алиментов своей бывшей жене, с которой остался их ребенок. Аргументы обвинения оказались весомее, чем у стороны защиты и «ульяновского красавчика» отправили в колонию общего режима на 5 лет, назначили 300 тысяч рублей штрафа и потребовали возместить ущерб банку в полном объеме.

Но Игнатьев не смирился с таким поворотом событий. Анатолий уверен — произошла большая ошибка. Сейчас осужденный пытается доказать свою правоту, пишет апелляции и ищет поддержки у общественников.

Сергей Семенов считает, что парень мог стать жертвой системыФото: Михаил ГОРЮНОВ

Среди тех, к кому через друзей обратился мужчина — переехавший в Самару Сергей Семенов, год отсидевший за изнасилование Дианы Шурыгиной, а теперь занявшийся общественной деятельностью.

— Не знаю всех деталей этого дела, не могу судить. Не исключаю, что человек подвергся соблазну, забыл про ответственность, но в то же время стал жертвой системы, — делится мнением с «Комсомолкой» Сергей. — Понятно, что банку в любом случае нужна страховка за то, что они деньги потеряли. Полагаю, они приложили немало усилий, чтобы доказать его вину, что все произошло не по их ошибке, а по вине человека, который взломал систему и как-то похитил эти деньги.

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В Ульяновском областном суде жалобу на приговор Анатолию Игнатьеву рассматривали 15 мая. Доказать, что все было случайно, а он лишь воспользовался неожиданным подарком, не получилось. Приговор оставлен без изменения.

— В планах Толи дальше добиваться справедливости. Писать в следующие инстанции: кассации, Европейский, Мировой суд. У обвинения свои позиция и ее просто подогнали под подходящую статью. Будем надеяться, что нас услышат, — озвучил дальнейшие планы товарища — Павел Турутин.

«Комсомолка» будет следить за развитием ситуации.

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