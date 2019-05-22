«Локомотив» в восьмой раз в своей истории выиграл Кубок России по футболу

«Локомотив» - обладатель Кубка России по футболу сезона 2018/2019. В среду, 21 мая, «железнодорожники» обыграли в финале екатеринбуржский «Урал». Матч проходил на «Самара Арене» и завершился со счетом 1:0.

Эту встречу очень легко поделить на два равных отреза – до перерыва и после. В первом тайме доминировал «Локомотив». Москвичи атаковали, комбинировали в нападении и – что самое главное – забили. Даже дважды. Первым ворота «Урала» распечатал Федор Смолов. Он уже праздновал забитый гол и не увидел, что линейный арбитр поднял флажок. Офсайд.

У «Урала» были шансы отыграться, но всегда чего-то не хватало.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Однако порадоваться голу фанаты «Локомотива» все-таки смогли. На 27 минуте Мануэль Фернандеш, появление которого на поле стало неожиданность, прорвался по флангу и подал в центр штрафной – там выше всех прыгнул Дмитрий Баринов. 1:0 – «железнодорожники» повели.

После этого гола «Локомотив» успокоился, но атаковать не перестал. «Урал» был бы рад пойти вперед и отыграться, но вот ни возможностей, ни, как ни странно, мотивации екатеринбуржцы найти не смогли. Зато эту самую мотивацию в раздевалке своим подопечным наглядно показал главный тренер Дмитрий Парфенов. Что он сказал футболистам «Урала» - неизвестно, но команда заиграла совершенно по-новому.

В позапрошлом году команды уже встречались – тогда сильнее также был «Локомотив».Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Даже в минуты радости Юрий Семин не терял концентрацию.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Весь второй тайм «шмели» без устали кружили вокруг штрафной «железнодорожников». Подавали, прорывались, били – все без толку. «Локомотив» закрылся.

Обошлось на финале и без негатива. Во время матча фанаты новоиспеченного обладателя Кубка России решили зачем-то пооскорблять Самару и принялись скандировать матную кричалку. Очень странный жест со стороны трибуны «Локо», который, видимо, так и останется без объяснения.

Страсти на «Самара Арене» бурлили.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

«Урал» вообще начал игру смело – с тремя нападающими, но если в первом тайме это было незаметно, то во втором екатеринбуржцы показали, что они прилетели в Самару не отбывать номер. На самом деле, отыграться подопечные Парфенова могли еще до перерыва, но забить Владимиру Ильину помешал Брайан Идову. Во втором тайме самый верный момент распечатать ворота Гильерме имел Марко Араторе, но мяч после красивейшего удара из-за пределов штрафной прошел выше.

Юрий Семин постепенно менял игру. Убрал получившего повреждение Алексея Миранчука и выпустил вместо него более оборонительного Дмитрия Тарасова, то и дело показывал своим игрокам играть плотнее.

В итоге все решил один мяч.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

«Урал» так и не смог вскрыть оборону «железнодорожников», хотя был близок к этому. Было видно, екатеринбуржцам не хватает дисквалифицированного Эрика Биквалфи, хотя команда и без него смотрела неплохо. Но неплохо – это мало для того, чтобы завоевать Кубок России.

- Хочу отметить футболистов - именно они главные действующие лица, они играют для болельщиков, - сказал после матча главный тренер «Локомотива» Юрий Семин. - Когда футболисты выходят из раздевалки, все решают они. Молодцы! Тяжелый матч, мы не забили свои моменты, не увеличили преимущество. И концовка получилась сложной. Но команда выстояла! Все молодцы!

Для «железнодорожников» этот кубок стал 10-ым в истории клуба. Дважды они брали Кубок СССР и теперь уже восемь раз – Кубок России.

- Это уже мой третий Кубок России, - сказал после игры Антон Миранчук, его слова приводит пресс-службе «железнодорожников». - Эмоции спокойные, но приятные. Всегда приятно выигрывать трофеи. Тяжелый матч - мы забили первыми, «Урал» полетел вперед. Терять им было нечего, но мы понимали, что соперник будет опасен только на стандартах, поэтому старались не фолить, хотя и не всегда получалось.

Примечательно, что «Локомотив» и «Урал» встречались в финале турнира в позапрошлом году – тогда тоже сильнее были москвичи.

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