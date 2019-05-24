2019-05-24T15:02:25+03:00
Общество

Самарский суд разрешил «насильнику» Шурыгиной Сергею Семенову стать свободным человеком

После пересчета срока наказания молодой человек может полностью избавиться от ограничений ФСИН через 2 недели
Михаил ГОРЮНОВ
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Сейчас Сергей Семенов ищет работу и помогает людям, столкнувшимся с несправедливостью "системы"Сейчас Сергей Семенов ищет работу и помогает людям, столкнувшимся с несправедливостью "системы"Фото: Михаил ГОРЮНОВ
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Близится к своему логичному завершению история об изнасиловании скандальной известной Дианы Шурыгиной. Сергей Семенов, которого признали виновным в надругательстве над девушкой, в самое ближайшее время должен стать полностью свободным человеком.

— 24 мая в Красноглинском районном суде Самары рассмотрели наше обращение по поводу пересчета срока наказания для Сергея в соответствии с новым законодательством, согласно которому один день в СИЗО считается за полтора, — рассказывает корреспонденту samara.kp.ru адвокат Семенова — Сергей Хальченко.

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Юрист отметил, что рассмотрение их дела прошло без особых проблем. Вопрос разрешился всего за два заседания.

— Главное было правильно составить документы. Мы с этим справились и убедили судью в своей правоте, — объясняет Хальченко.

Обязательные отметки в городском УФСИН, запрет посещать массовые мероприятия, гулять после десяти вечера и летать за границу — от всех этих ограничений Семенов официально должен избавиться уже через две недели. Что-то измениться может только в том случае, если надзиратели выявят какие-то допущенные парнем нарушения режима, но сам он говорит, что такого не было.

Напомним, после случившегося на вечеринке в Ульяновске в марте 2016 года Сергей не только стал участником многочисленных телешоу, но и попал в колонию на три года и три месяца. В январе 2018 года он вышел на свободу, добившись замены заключения более мягким видом наказания.

Семенов переехал в Самару, познакомился здесь с девушкой и начал новую жизнь. Вместе с Сергеем Хальченко молодой человек занялся правозащитной деятельностью — помогает людям, которые столкнулись с беззаконием. Как делился Сергей с «Комсомолкой», после получения полноценной свободы он планируют заняться развитием проекта с Хальченко и найти себя в каком-нибудь бизнес-проекте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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