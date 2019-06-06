2019-06-06T14:11:09+03:00
Общество

“Из обрыва торчат кости, вокруг - черепа”: еще одно кладбище на Волге размыло водой

Ребра, челюсти, позвонки и черепа оказались разбросаны по берегу из-за обмеления реки
Евгения ВАСИНА
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Фото: Юрий Прокофьев (prokofiev85/vk.com)Фото: Юрий Прокофьев (prokofiev85/vk.com)
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Жители Самарской области продолжают рассказывать о жутких находках, сделанных на волжском берегу. Все чаще на глаза отдыхающих попадаются человеческие останки. И эти находки пугают не только своим видом, но и потенциальной угрозой.

Фото: Юрий Прокофьев (prokofiev85/vk.com)

Фото: Юрий Прокофьев (prokofiev85/vk.com)

Откуда кости?

Черепа, тазобедренные кости, ребра, челюсти, позвонки недавно обнаружили в Шигонском районе в районе села Подвалье.

- Там было старое кладбище, но берег осыпался, и останки людей оказались на поверхности. Информация об этом давно была в интернете. По некоторым данным, кладбище закрыли в 19 веке, - рассказывает блогер Юрий Прокофьев.

Фото: Юрий Прокофьев (prokofiev85/vk.com)

Фото: Юрий Прокофьев (prokofiev85/vk.com)

Вместе с командой единомышленников он отправился проверить достоверность данных из всемирной паутины, а заодно посмотреть на Подвальские террасы.

- На берегу много разных костей. Останки людей торчат прямо из обрыва над рекой, лежат на берегу. Тазобедренные, ребра, челюсти, позвонки, - рассказывает об увиденном блогер.

Фото: Юрий Прокофьев (prokofiev85/vk.com)

Фото: Юрий Прокофьев (prokofiev85/vk.com)

По его мнению, это произошло по двум причинам:

- По информации из Википедии, при строительстве ГЭС, часть села оказалась затоплена, коснулось это и местного кладбища. Которое оказалось под водой, а сейчас, когда вода ушла, кладбище оказалось на поверхности, - рассуждает Юрий Прокофьев. - Вторая причина, родники. В месте их много и они размывают берег.

Фото: Юрий Прокофьев (prokofiev85/vk.com)

Фото: Юрий Прокофьев (prokofiev85/vk.com)

Стоит ли опасаться?

Местные жители опасаются, что вместе с останками предков на поверхность могут выйти многие старые болезни. Ведь никто не знает, кого именно хоронили на этом кладбище.

- По этому вопросу можно не волноваться, - успокаивает эколог Сергей Симак. - Сотни лет сохраняются только споры сибирской язвы, и то в земле, а не в воде. Опасаться нечего. Достаточно просто перезахоронить останки.

Фото: Юрий Прокофьев (prokofiev85/vk.com)

Фото: Юрий Прокофьев (prokofiev85/vk.com)

И в Тольятти тоже?

Напомним, в начале мая аналогичную находку сделал житель Тольятти. Мужчина нашел на берегу Волги у памятника Василию Татищеву несколько костей, которые по строению очень схожи с человеческими.

- У памятника Татищева ушла вода и показались кости. Может быть, я ошибаюсь, но по строению они схожи с человеческими. И их там много, - написал тольяттинец в соцсетях.

Местные жители отметили, что раньше вместо прогулочной зоны в этом месте находилось старое кладбище Ставрополя-на-Волге. В 50-х годах прошлого века город перенесли, а вот захоронения остались. Так что такие находки в этой части города не редкость. Иногда там можно обнаружить даже остатки гробов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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