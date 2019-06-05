Моряка, снимавшего маленьких детей в порно, отправили в колонию строгого режима на 14 лет

«Заплыл слишком далеко, что уже и не выбраться». Знакомые Олега Е. из Самары теперь говорят про него с иронией и не понимают, как он оказался в своем нынешнем положении. А оно не завидное — Красноглинский районный суд признал 52-летнего моряка виновным в жутких преступлениях. Мужчина сексуально домогался до детей и записывал с ними порно-видео.

Процесс проходил за закрытыми дверьми — такие дела рассматриваются только так. Как стало известно корреспонденту «КП-Самара» от собственных источников, в списке жертв два мальчика — первый 2014 года рождения, а второй 2012.

— Он начал совершать преступления еще в 2015 году. Трогал за гениталии и снимал на камеру 11-летнего паренька. Происходило это на кухне Е. в квартире на улице Победы, где Е. жил один, ведь ни жены, ни детей у него не было, — рассказывают знакомые с ситуацией силовики.

Правоохранители не исключали, что злоумышленник продает детскую порнографию где-нибудь за рубежом. Возможность у него была для этого прекрасная — Олег являлся капитаном дальнего плавания, часто путешествовал за границу. Но эта версия так и не подтвердилась. Стражи порядка сошлись на том, что снимал подсудимый для себя.

Олег Е. много путешествовал, но, по версии следствия, порнографию не продавалФото: соцсети

К младшему из потерпевших, по версии следствия, развратник приставал с 2016 по 2017 год. Делал ли он с этим несчастным сомнительные видеозаписи — не установлено. Их, в отличие от первого случая, в компьютере Е. не нашли. Заманить в свой дом малышей насильнику не составляло труда — ребят Олег знал, там даже есть какие-то родственные связи.

В суде капитан свою вину не признал. Он заявлял, что в СИЗО к нему применяли незаконные меры воздействия. По поводу вменяемых эпизодов утверждал, что младший мальчик все выдумал — к нему не прикасался. Впрочем, по старшему Олег Е. написал явку с повинной, признав развратные действия, и это учли в окончательном вердикте.

— Судья взяла во внимание и другие смягчающие обстоятельства — положительные характеристики, болезни мамы и тети Е., состояние здоровья самого подсудимого, — объясняют журналисту «Комсомолки» в прокуратуре Красноглинского района, сотрудники которой представляли гособвинение. — По совокупности преступлений ему назначено 14 лет колонии строгого режима и 2 года ограничения свободы. Исков о возмещении морального вреда никто не заявлял.

Олега Е. признали виновным в трех преступлениях по статье 242 УК РФ - «Изготовление порнографических материалов с несовершеннолетним» и семи по 132 УК РФ - «Насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка».

В законную силу приговор не вступил. Адвокаты фигуранта, как и сам Олег, оказались с Фемидой не согласны и написали апелляционную жалобу.

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