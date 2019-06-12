Тольяттинский потрошитель Олег Рыльков после признания в новых убийствах захотел на свободу

Самый страшный маньяк в истории Тольятти Олег Рыльков, видимо, сильно заскучал в колонии "Черный дельфин", где он отбывает пожизненное лишение свободы. Несколько месяцев назад мужчина признался в четырех новых убийствах, теперь же он хочет выйти на свободу.

- Он написал апелляционную жалобу на решение Сызранского городского суда о своем аресте. 11 июня ее начали рассматривать в Самарском областном суде. Пока решение не принято. Следующее заседание назначено на 18 июня, - рассказали корреспонденту "Комсомолки" служители Фемиды.

В еще одном новом ходатайстве, которое поступило в суд Сызрани, 53-летний Рыльков просит освободить его от наказания из-за болезни. Раньше он уже писал такие просьбы, но на воле так и не оказался.

Заседание проходило в закрытом режиме. Возражали против присутствия посторонних как сам преступник, так и гособвинитель. Первый не захотел делиться подробностями своей жизни, вторая посчитала, что на слушании могут быть озвучены подробности злодейств осужденного и они затронут чувства потерпевших.

Олега Рылькова осудили в 1999 году - за десятки изнасилований детей и убийства. Его приговорили к смертной казни, но он был помилован президентом Борисом Ельциным. Вместо расстрела педофил отправился в Соль-Илецк - на пожизненный срок в Черный Дельфин.

После приговора "тольяттинский потрошитель", как его прозвали местные жители, периодически вспоминает о своих страшных похождениях и признается в новых эпизодах. Последний раз его привозили в Самарскую области весной. Олег сознался в убийстве двух женщин, а также в том, что задушил в августе 1994-го в лесу 15-летнюю Елену Ч. и в июне 1997 года изнасиловал и изрезал ножом 8-летнюю Алену М. из села Борское. Останки последней злодей выкинул в мусорный контейнер.

После всех признаний на счету извращенца более 35 изнасилований и 9 убийств. Правоохранители не исключают, что этот список серийного убийцы может пополниться, когда он снова захочет заговорить.

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