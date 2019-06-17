Конкурс "КП": выиграй билеты на концерт "Ленинграда" в Самаре

30 июня на "Самара Арене" выступит группировка "Ленинград" с прощальным концертом. Стадионный тур уже стартовал с выступления в "Лужниках". Если вы еще не успели приобрести билеты на мега-событие этого лета, не отчаивайтесь. "КП-Самара" дарит шанс побывать на концерте трем победителям нашего конкурса.

Итак, что нужно сделать, чтобы отправиться на концерт?

1. Присылайте любую свою фотографию, которую вы сделали на стадионе "Самара Арена" или рядом с ним в любое время.

2. Расскажите о своих впечатлениях от посещения стадиона

3. Зовите друзей голосовать за свою историю

Трое победителей конкурса, который закончится в 17.00 27 июня получат в подарок билеты на два лица!

Билеты нужно забрать не позднее 18.00 28 июня в редакции "КП-Самара"

Предупреждаем, нечестная накрутка будет сразу исключена, все голоса тщательно пересчитаны, а злостные нарушители - отстранены от участия в конкурсе.