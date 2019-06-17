Устроят «праздник непослушания»: 30 июня на «Самара Арене» выступит группировка «Ленинград»

СЕГОДНЯ 12:31 2019-06-17T13:47:02+03:00

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Осталось всего две недели до грандиозного концерта известной группировки «Ленинград» в Самаре. Выступление музыкантов во главе с их лидером Сергеем Шнуровым состоится на стадионе «Самара Арена» уже 30 июня. Областная столица стала одним из девяти городов, в котором группа выступит со своим прощальным туром.

- Ничего не случилось, - прокомментировал Сергей Шнуров причины своего решения о завершении музыкальной деятельности «Ленинграда», - путем нехитрых размышлений я пришел к мысли, что хватит. Мы сыграем «стадионы», а дальше-то что делать? Видимых задач и целей я себе не придумал. Те задачи, которые я поставил в 2010 году, когда пересобрал группу, я выполнил и перевыполнил.

По словам Сергея Шнурова, стадионный тур группировки «Ленинград» станет финальным праздником непослушания для всей страны. Жителей девяти городов ждет незабываемое и невероятное шоу, на котором музыканты исполнят свои самые известные хиты. Отметим, что общая численность зрителей достигнет около полумиллиона человек. В Самаре фанатам группы будут доступны места на зрительские сектора, в фан-зону и на танцпол. Последние две площадки разместятся прямо на футбольном поле «Самара Арены». Сейчас цены на концерт «Ленинграда» в областной столице варьируются от 800 до 30 тысяч рублей.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/715060" frameborder="0"></iframe> Стадионный тур группировки "Ленинград" 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU