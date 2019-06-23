"Дай Бог, чтобы случилось чудо" : в Самаре после столкновения лодки с катером бесследно пропала известная певица Юлия Гольдина

За несколько часов до трагедии ничего не подозревающая самарская певица Юлия Гольдина будет петь со сцены на закрытии Российско-китайских молодежных летних игр хит группы IOWA «Улыбайся». Пятница, в Самаре жарко – около 30 градусов. Тяжелый концерт в такой изнуряющий зной позади. Отличный повод поехать за Волгу, чтобы отдохнуть и освежиться. Юлия, следуя своему же совету, улыбается.

Через несколько часов лодка, в которой была девушка, столкнется с катером.

Все произошло в районе Барбошиной поляны в 500 метрах от берега около 10 часов вечера 21 июня. Компания Юлии – пять человек – плыла на моторной «Казанке» со стороны правого берега Волги к левому. Было весело: молодость, пятница, немного горячительных напитков… Мимо проплывали другие суда. Рыбак, который был за рулем одной из лодок, заметил, что молодежь была пьяна. Как бы что ни случилось.

Вдруг - столкновение. Катер «Сильвестр» без номеров. Лодка с молодыми людьми на борту тут же пошла ко дну. К месту аварии тут же ринулся один из очевидцев, который проходил мимо на своей лодке. Он бросился доставать из воды людей. Один, второй, третий, четвертый… Юлии нигде не было.

За несколько часов до трагедии Юлия выступила на закрытии одного из самых важных событий Самары этого года – Российско-китайских летних игр. Фото: vk.com/juli___gold

На берегу пострадавших уже ждали медики. Всех госпитализировали. Трое из компании – мужчина и две женщины - оказались в больнице с серьезными травмами… Предполагаемые виновники аварии – двое мужчин с катера – не пострадали.

К месту происшествия прибыли спасатели – 16 человек на семи лодках. Они прочесывали местность в поисках Юлии Гольдиной, но найти 28-летнюю девушку так и не смогли. Утонула? Юлия сейчас числится пропавшей без вести.

- Мы все надеемся, что Юля жива. Я знаю, что ее друзья и родственники все выходные ищут ее. В субботу, на следующий день после происшествия, они пешком прошли вдоль Волги от Барбошиной поляны до Ладьи, - рассказывает корреспонденту «КП-Самара» знакомая пропавшей певицы. – Знаю, что в тот вечер с Юлей был муж. Он в больнице.

Родные просят самарцев помочь им в поисках. Особенно – дайверов…

- Дайвер, которого встретили по пути, сказал, что завтра поиски в районе Барбошиной поляны продолжаться, но нужна помощь дайверов – добровольцев, - рассказала знакомая Юлии Оксана.

Друзья и родные просят самарцев помочь им. Особенно дайверов… Фото: vk.com/juli___goldФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Знакомые пропавшей певицы нашли во всей этой истории и кое-что странное. Они не верят, что мужчины, которые находились в катере, были трезвые.

- Не верю, что в катере были трезвые и наехали на лодку, а пострадавших обвинили в алкоголизме, - считает приятель Юлии Егор. - Пропавшая девушка - солистка одной из самарских кавер-групп Юлия Гольдина, мы были знакомы. Надежда умирает последней. Дай бог, чтобы случилось чудо!

Поиски пропавшей самарской певицы идут уже второй день. Сегодня на берег Волги снова вышли дайверы, спасатели, родственники и знакомые Юлии Гольдиной, а также неравнодушные к чужому горю самарцы.

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