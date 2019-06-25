2019-06-25T15:14:18+03:00
Общество

«Он сказал «Спасибо» и этого достаточно»: самарский водитель спас парня, который едва не утонул в Волге

Андрей Елашев отдыхал вместе с женой, которая и заметила утопающего, также пострадавшему помогла загоравшая на пляже женщина-врач
Михаил ГОРЮНОВ
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Андрей Елашев проявляет героизм в подобной ситуации не первый раз - однажды он спас из воды родственникаАндрей Елашев проявляет героизм в подобной ситуации не первый раз - однажды он спас из воды родственникаФото: соцсети
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В минувшее воскресенье героическим поступком отметился водитель из поселка Береза под Самарой - 46-летний Андрей Елашев. Мужчина вместе с семьей отдыхал на берегу Волги, в районе базы отдыха «Тополя» и стал свидетелем жуткого случая — в воде едва не утонул молодой человек.

— На часах было примерно 11-00. Жена увидела, как тонет парень лет 20 и позвала меня, — рассказывает Андрей корреспонденту «Комсомольской правды — Самара».

Потерпевший, по словам очевидцев, стал уходить под воду «резко». Тонул, махал руками и пытался звать на помощь. Никто из отдыхающих, кроме семьи Елашевых, поначалу не обращал на происходящее никакого внимания. Андрей бросился в воду — спасать утопающего.

— Он быстро доплыл до парня, буквально за несколько секунд, вытащил его практически в последний момент, когда тонувший был уже под водой, — делятся свидетели происшествия.

В тот день мужчина вместе с семьей отдыхал на набережной, они устроили небольшой пикник Фото: соцсети

В тот день мужчина вместе с семьей отдыхал на набережной, они устроили небольшой пикникФото: соцсети

Пострадавшего вытащили на берег. Он успел наглотаться воды Вместе с Елашевым ему оказала первую помощь местный врач — гинеколог Надежда Пшеничникова. Женщина, также просто пришедшая позагорать и искупаться, прибежала с другого конца пляжа, а на ходу еще успела вызвать подмогу.

— Я не видел, что было потом. Слышал, что парня скорая помощь забрала. Надеюсь, что у него все хорошо, — говорит Андрей Елашев. — Он отдыхал вместе с девушкой, она тоже уехала. Мы после случившегося не общались. Молодой человек сказал «Спасибо» и этого достаточно.

Отметим, что у нашего собеседника это уже не первый случай спасения человека из воды:

— Однажды я спасал своего родственника, который попал в аналогичную ситуацию. Специально такому не учился — в армии проходил курсы оказания помощи.

Андрей себя героем не считает. На его месте в такой ситуации должен помогать каждый.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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