2019-06-30T11:35:50+03:00
Общество

Потери оценим через пару лет: сколько рыбы погубило обмеление Волги и когда рыбакам разрешат ловить больше

Как еще может навредить биологическим ресурсам обмеление Волги и почему в Самарской области не выращивают раков, зато процветает браконьерство
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Рыбаки обеспокоены тем, что через пару лет рыбы станет меньшеРыбаки обеспокоены тем, что через пару лет рыбы станет меньшеФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

"Щука и сорожка пошли на нерест раньше"

В Генпрокуратуре России сообщили о практически полном исчезновении природных нерестилищ осетра, белуги и севрюги. Из-за этого промысловые ценные рыбы в последующие несколько лет будут в дефиците. Это произошло из-за обмеления Волги вследствие неправильного расчета объемов сброса воды. Из-за этого во многих водохранилищах сначала сбросили слишком много воды. Потом же сбросы стали придерживать, в результате ко времени вода не дошла до Волго-Ахтубинской поймы.

Данные виды рыб характерны для низовий Волги, в районе Астрахани. Там икру пытались спасать, как могли, мальков даже относили обратно к воде волонтеры. В Волге у берегов Самары ситуация не столь катастрофичная, но проблемы есть.

- Природа умнее людей, в этом году на удивление щука и сорожка отнерестились раньше времени. А вот лещ и судак на нерест так и не зашли, - делится своими наблюдениями председатель ТОС "Проран" Александр Еремкин. По его наблюдениям, проблема в том, что вода так и не дошла до обычных рыбных нерестилищ в срок.

Заместитель руководителя Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Галина Сидорова на радио "КП-Самара" привела официальные данные о том, что сейчас происходит с рыбой в Волге.

- Сейчас рыба отнерестилась не в том объеме, как нам хотелось бы, гораздо меньше, чем в 2016-2017 годах. Конечно, прямо сейчас мы не увидим последствия этого, рыба растет 1-2 года, так что "провал" может наблюдаться как раз через этот срок. И тогда можно будет полностью оценить ущерб. Сейчас, естественно, ведется административное расследование в отношение ПАО "РусГидро". Мы ждем заключения научных организаций. И ближе к осени будет понятно, кто был виноват, какие проблемы принесло обмеление Волги, - говорит она.

А вот стерляди, например, в Волге становится больше. После строительства ГЭС нерест этой рыбы практически сошел к нулю, а вот сейчас, благодаря госзаданию на выпуск мальков, которое выполняют рыбозаводческие хозяйства и программам крупнейших предприятий по возмещению вреда, этой рыбы в водоемах все больше. Причем вылавливать ее нельзя - если подобный экземпляр попался на удочку, его нужно немедленно отпустить.

Пока что промысловых ресурсов в реке достаточно

Пока что промысловых ресурсов в реке достаточно

Обмеление ведет к загрязнению?

Заведующий лабораторией проблем фиторазнообразия Института экологии Волжского бассейна РАН Сергей Саксонов также подтверждает, что ущерб биологическим ресурсам будет заметен через несколько лет, так как в прошлые годы нерест был на высоком уровне и взрослой рыбы пока достаточно. Но и она может погибнуть.

Сергей Саксонов указывает и еще на одну проблему: из-за обмеления реки меняется качество воды. Она быстрее зацветает, размножаются сине-зеленые водоросли, из-за этого становится меньше кислорода в воде и рыба тоже может погибать. Также из-за маловодья в Волге повышается концентрация опасных веществ, которые сбрасывают в нее предприятия. А реализация программы "Оздоровление Волги" - с реконструкцией очистных и установкой ультрафиолетовых систем очистки - еще только впереди.

СПРАВКА КП

За пять лет в Самарской области собираются построить 35 канализационно-очистных сооружения, а на 4 промышленных предприятиях, которые сильнее всего загрязняют Волгу, очистку стоков модернизируют. Улучшить качество очистки намерены минимум в три раза. Власти хотят ликвидировать Средне-Волжский завод химикатов и пораженные земли возле Рождествено, построить в Самаре станцию ультрафиолетового обеззараживания, создать станцию очистки от биогенных элементов. В РКС- Самара рассказали, что сейчас уже прошел начальный этап реконструкции очистных, закончить все работы планируют к 2024 году.

Рыбаки ждут послаблений

По словам Галины Сидоровой, в Самарской области запас промысловых водно-биологических ресурсов на протяжении многих лет остается стабильным. Сейчас для рыбаков действуют ограничения. Суточная норма вылова составляет 5 килограмм или один экземпляр. Но сейчас увеличение этих норм обсуждается.

- Мы понимаем обеспокоенность рыбаков-любителей. Мы выслушали их мнения и предложения и решили, что нужно вносить изменения в правила рыболовства, чтобы суточная норма была больше. Предложение такое: 5 килограмм в сутки сазана, щуки, леща, судака и сома. Плюс один трофейный экземпляр. Отдельная норма по ракам: не более 50 штук в сутки, причем ловить их руками нельзя, только используя раколовки до 80 сантиметров. По остальной рыбе ограничений не должно быть. Сейчас такие поправки будут рассматриваться, - говорит собеседница радио "КП-Самара".

СПРАВКА КП

Запреты на вылов рыбы и раков в Самарской области

Нерестовые запреты на ловлю рыбы:

С 20 апреля по 10 июня можно ловить только донной поплавочной удочкой с берега.

С 15 декабря по 15 февраля запрет на вылов налима.

Когда нельзя ловить раков:

С 1 декабря до 15 июля.

С 15 августа до 14 сентября

"Раков искусственным образом в Самарской области не выращивают"

Галина Сидорова также напомнила, что в Самарской области запрещено ловить раков руками. Использовать можно только стандартные раколовки и не больше трех на человека. А большая часть продавцов, которые торгуют раками в городе и рядом с ним, - браконьеры.

- Мы проводили проверку, чтобы понять, откуда к нам поступают биологические ресурсы и как их реализуют. Результат проверки: в регионе нет ни одного предприятия, которое занимается искусственным выращиванием раков. Почти в 100% случаев из выловили браконьерским способом, - резюмировала гостья студии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Это экологическое бедствие»: чем обернется обмеление Волги после весенних сбросов воды

Рыбе негде нереститься, мальки погибают, еще не родившись. Люди же стремятся извлечь из ситуации пользу: например, в Казани взялись искать клад на мелководье (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Я мечтаю пожать руку Щварцнегеру": самарский бодибилдер в третий раз стал "Мистером Вселенная"
Андрей Шокин, который уже в третий раз доказывает, что российские бодибилдеры - одни из лучших в мире, хочет, чтобы миллионы ребят благодаря его примеру тоже пришли к ЗОЖ и спорту [фото, видео]
«Мужу предложили подбрасывать наркотики в машины клиентам. А когда он отказался, наркотики нашли у него самого»
В Москве Управление собственной безопасности полиции признает, что дело автослесаря-«наркодилера» сфальсифицировано, но человек уже полтора года сидит в СИЗО [видео]
О трендах рынка детских товаров и какие игрушки Филипп Киркоров покупает своим детям?
Рынок игрушек и детских товаров растет высокими темпами. Такими, что представители отрасли уже участвуют в крупных экономических форумах. Наравне с «Роснефтью» и «Газпромом»
Новости 24
Насиловал женщин: в Самаре полиция разыскивает опасного маньяка
Пошел на красный? В Тольятти мотоциклист насмерть сбил пешехода
Стояла на воде: в Самарской области ночью сгорела лодка
Пожар в Самаре на ул. Советской Армии: напротив МТЛ Арены загорелись сараи во дворе многоэтажек
Соболев забил за "Крылья": молодой игрок на сборах показал, что намерен бороться за место в команде
Жители "Кошелев-парка" возмутились увеличением стоимости проезда в маршрутке №480
"Отдайте этот огород профессионалам": на Ново-Садовой погибли высаженные вдоль дороги березы
А как же концерты и фестивали? В Самарской области в воскресенье обещают грозу и сильный ветер
"В салоне воняло горелыми проводами": в Самаре на Ново-Садовой загорелась маршрутка
Сыграют при любой погоде: В Самаре дождь отправит участников фестиваля "На сопках Маньчжурии" на Летнюю эстраду
Не купайтесь в Загородном парке: санитарное качество воды на пляже в Самаре забраковал Роспотребнадзор
Вот пенсионеры пошли! В Самаре никто не уступил место в автобусе упавшей в обморок девочке
"Я ей определенно не понравился": в Сызрани рыбак рассказал, как поймал бешеную щуку
Первый матч комом: "Крылья" уступили чешскому "Банику" на сборах в Словении
Глушаков в Самаре не нужен: "Крылья Советов" не заинтересованы в экс-футболисте "Спартака"
Проезд в маршрутках Тольятти не подорожает с 1 июля
Президент Татарстана оценил Сабантуй в Самарской области и вместе с Дмитрием Азаровым вкусил каравай
Она встала на четвереньки почти самостоятельно! Родители маленькой Арины из Сызрани поделились успехами в реабилитации
Чуть не сел за "Ботинки": житель Самары заплатит 1000 рублей за неверный музыкальный вкус
Под Самарой показали возможности нового Бука-М2 и Стрелы-10
Жители Самары будут платить за свет больше на 2,7%
В Самаре мужчина попытался дать полицейскому взятку в 50 тыс. рублей прямо в отделении
В начале июля от саранчи обработают полигон у Чапаевска
«Трест, который лопнул»: в Самаре будут судить руководителей банка «Волга-Кредит», которые кинули вкладчиков
Интересная история: под Тольятти жестко сел самолет, после чего пилот и пассажиры сбежали
В Самаре мужчине дали 8 лет колонии за продажу 1,35 г «хмурого»
Декана Самарского аграрного университета заподозрили в получении взятки на банковскую карточку от студента
ТАРДИС, ты ли это? В Самаре на проспекте Кирова нашли тщательно замаскированную машину для перемещения во времени и пространстве