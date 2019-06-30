Потери оценим через пару лет: сколько рыбы погубило обмеление Волги и когда рыбакам разрешат ловить больше

"Щука и сорожка пошли на нерест раньше"

В Генпрокуратуре России сообщили о практически полном исчезновении природных нерестилищ осетра, белуги и севрюги. Из-за этого промысловые ценные рыбы в последующие несколько лет будут в дефиците. Это произошло из-за обмеления Волги вследствие неправильного расчета объемов сброса воды. Из-за этого во многих водохранилищах сначала сбросили слишком много воды. Потом же сбросы стали придерживать, в результате ко времени вода не дошла до Волго-Ахтубинской поймы.

Данные виды рыб характерны для низовий Волги, в районе Астрахани. Там икру пытались спасать, как могли, мальков даже относили обратно к воде волонтеры. В Волге у берегов Самары ситуация не столь катастрофичная, но проблемы есть.

- Природа умнее людей, в этом году на удивление щука и сорожка отнерестились раньше времени. А вот лещ и судак на нерест так и не зашли, - делится своими наблюдениями председатель ТОС "Проран" Александр Еремкин. По его наблюдениям, проблема в том, что вода так и не дошла до обычных рыбных нерестилищ в срок.

Заместитель руководителя Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Галина Сидорова на радио "КП-Самара" привела официальные данные о том, что сейчас происходит с рыбой в Волге.

- Сейчас рыба отнерестилась не в том объеме, как нам хотелось бы, гораздо меньше, чем в 2016-2017 годах. Конечно, прямо сейчас мы не увидим последствия этого, рыба растет 1-2 года, так что "провал" может наблюдаться как раз через этот срок. И тогда можно будет полностью оценить ущерб. Сейчас, естественно, ведется административное расследование в отношение ПАО "РусГидро". Мы ждем заключения научных организаций. И ближе к осени будет понятно, кто был виноват, какие проблемы принесло обмеление Волги, - говорит она.

А вот стерляди, например, в Волге становится больше. После строительства ГЭС нерест этой рыбы практически сошел к нулю, а вот сейчас, благодаря госзаданию на выпуск мальков, которое выполняют рыбозаводческие хозяйства и программам крупнейших предприятий по возмещению вреда, этой рыбы в водоемах все больше. Причем вылавливать ее нельзя - если подобный экземпляр попался на удочку, его нужно немедленно отпустить.

Пока что промысловых ресурсов в реке достаточно

Обмеление ведет к загрязнению?

Заведующий лабораторией проблем фиторазнообразия Института экологии Волжского бассейна РАН Сергей Саксонов также подтверждает, что ущерб биологическим ресурсам будет заметен через несколько лет, так как в прошлые годы нерест был на высоком уровне и взрослой рыбы пока достаточно. Но и она может погибнуть.

Сергей Саксонов указывает и еще на одну проблему: из-за обмеления реки меняется качество воды. Она быстрее зацветает, размножаются сине-зеленые водоросли, из-за этого становится меньше кислорода в воде и рыба тоже может погибать. Также из-за маловодья в Волге повышается концентрация опасных веществ, которые сбрасывают в нее предприятия. А реализация программы "Оздоровление Волги" - с реконструкцией очистных и установкой ультрафиолетовых систем очистки - еще только впереди.

СПРАВКА КП

За пять лет в Самарской области собираются построить 35 канализационно-очистных сооружения, а на 4 промышленных предприятиях, которые сильнее всего загрязняют Волгу, очистку стоков модернизируют. Улучшить качество очистки намерены минимум в три раза. Власти хотят ликвидировать Средне-Волжский завод химикатов и пораженные земли возле Рождествено, построить в Самаре станцию ультрафиолетового обеззараживания, создать станцию очистки от биогенных элементов. В РКС- Самара рассказали, что сейчас уже прошел начальный этап реконструкции очистных, закончить все работы планируют к 2024 году.

Рыбаки ждут послаблений

По словам Галины Сидоровой, в Самарской области запас промысловых водно-биологических ресурсов на протяжении многих лет остается стабильным. Сейчас для рыбаков действуют ограничения. Суточная норма вылова составляет 5 килограмм или один экземпляр. Но сейчас увеличение этих норм обсуждается.

- Мы понимаем обеспокоенность рыбаков-любителей. Мы выслушали их мнения и предложения и решили, что нужно вносить изменения в правила рыболовства, чтобы суточная норма была больше. Предложение такое: 5 килограмм в сутки сазана, щуки, леща, судака и сома. Плюс один трофейный экземпляр. Отдельная норма по ракам: не более 50 штук в сутки, причем ловить их руками нельзя, только используя раколовки до 80 сантиметров. По остальной рыбе ограничений не должно быть. Сейчас такие поправки будут рассматриваться, - говорит собеседница радио "КП-Самара".

СПРАВКА КП

Запреты на вылов рыбы и раков в Самарской области

Нерестовые запреты на ловлю рыбы:

С 20 апреля по 10 июня можно ловить только донной поплавочной удочкой с берега.

С 15 декабря по 15 февраля запрет на вылов налима.

Когда нельзя ловить раков:

С 1 декабря до 15 июля.

С 15 августа до 14 сентября

"Раков искусственным образом в Самарской области не выращивают"

Галина Сидорова также напомнила, что в Самарской области запрещено ловить раков руками. Использовать можно только стандартные раколовки и не больше трех на человека. А большая часть продавцов, которые торгуют раками в городе и рядом с ним, - браконьеры.

- Мы проводили проверку, чтобы понять, откуда к нам поступают биологические ресурсы и как их реализуют. Результат проверки: в регионе нет ни одного предприятия, которое занимается искусственным выращиванием раков. Почти в 100% случаев из выловили браконьерским способом, - резюмировала гостья студии.

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