"Жалко, что эта педагогика творится за деньги налогоплательщиков": в Самаре переделывают фонтан в честь 30-летия Победы

Как и было обещано, ровно 1 июля многострадальный фонтан на Самарской площади опять начали переделывать. Учитывая сроки работ, их стоимость и почти полное отсутствие нормальных специалистов в этой области, надеяться на блестящий итог не приходится.

Что будет с многострадальным фонтаном 30-летия Победы? Нужен ли в Самаре подогрев тротуаров? 00:00 00:00

Тем не менее, я считаю происходящее полезным процессом, имеющим педагогический эффект. Подавляющее большинство людей, находящихся на разных уровнях власти в российских городах и их подрядчиков, не имеют вообще никакого пиетета к историческим артефактам городской среды и уничтожают их абсолютно безжалостно, не задумываясь. Это средневековый подход: сломалось - попробуй починить подручными средствами, не получается - сразу в расход. Причём часто пытаются чинить даже то, что по факту не ломалось, а просто не соответствует их незатейливым представлениям о прекрасном.

Нынешний случай с фонтаном, произошедший под общественным давлением, надеюсь, всё же научит их хотя бы немного задумываться о своих действиях, а не просто рубить с плеча.

Жаль только, что вся эта педагогика творится за счёт налогоплательщиков. Как и предыдущая совершённая с фонтаном глупость. Впрочем, есть масса способов пустить наши деньги на куда более бессмысленные вещи. Так что пусть лучше они пойдут на воспитание лиц, принимающих решения.

Напомним, что фонтан в честь 30-летия Победы открыли после реконструкции в прошлом году. Но жители были шокированы, что смальту , которой был выложен рисунок, заменили низкокачественной плиткой. В итоге чаша фонтана стала выглядеть более блекло. Иск к городской администрации подали автор фонтана Владимир Борисов и вдова второго автора Вагана Каркарьяна. Они отметили, что художественную ценность их произведения практически свели к нулю. В итоге суд признал правоту авторов и обязал подрядчиков все переделать. Торги прошли 17 июня и вот теперь рабочие приступили к делу.

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