2019-07-01T16:59:42+03:00
Общество

"Жалко, что эта педагогика творится за деньги налогоплательщиков": в Самаре переделывают фонтан в честь 30-летия Победы

Самарский урбанист Андрей Кочетков поделился своим мнением о том, что происходит вокруг многострадального фонтана на Самарской площади
Андрей КОЧЕТКОВ
Поделиться:
В Самаре фонтан на Самарской площади опять не работаетВ Самаре фонтан на Самарской площади опять не работает
Изменить размер текста:

Как и было обещано, ровно 1 июля многострадальный фонтан на Самарской площади опять начали переделывать. Учитывая сроки работ, их стоимость и почти полное отсутствие нормальных специалистов в этой области, надеяться на блестящий итог не приходится.

Что будет с многострадальным фонтаном 30-летия Победы? Нужен ли в Самаре подогрев тротуаров?

00:00
00:00

Тем не менее, я считаю происходящее полезным процессом, имеющим педагогический эффект. Подавляющее большинство людей, находящихся на разных уровнях власти в российских городах и их подрядчиков, не имеют вообще никакого пиетета к историческим артефактам городской среды и уничтожают их абсолютно безжалостно, не задумываясь. Это средневековый подход: сломалось - попробуй починить подручными средствами, не получается - сразу в расход. Причём часто пытаются чинить даже то, что по факту не ломалось, а просто не соответствует их незатейливым представлениям о прекрасном.

Нынешний случай с фонтаном, произошедший под общественным давлением, надеюсь, всё же научит их хотя бы немного задумываться о своих действиях, а не просто рубить с плеча.

Жаль только, что вся эта педагогика творится за счёт налогоплательщиков. Как и предыдущая совершённая с фонтаном глупость. Впрочем, есть масса способов пустить наши деньги на куда более бессмысленные вещи. Так что пусть лучше они пойдут на воспитание лиц, принимающих решения.

Напомним, что фонтан в честь 30-летия Победы открыли после реконструкции в прошлом году. Но жители были шокированы, что смальту , которой был выложен рисунок, заменили низкокачественной плиткой. В итоге чаша фонтана стала выглядеть более блекло. Иск к городской администрации подали автор фонтана Владимир Борисов и вдова второго автора Вагана Каркарьяна. Они отметили, что художественную ценность их произведения практически свели к нулю. В итоге суд признал правоту авторов и обязал подрядчиков все переделать. Торги прошли 17 июня и вот теперь рабочие приступили к делу.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

"Носит рекомендательный характер" и "Рассчитываем на сознательность": зачем разрабатывается дизайн-код Самары, что это такое и кто его будет соблюдать?

00:00
00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Самаре началась реконструкция фонтана 30-летия Победы

Чащу фонтана у площади Славы разобрали по кусочкам (подробности)

Пять вопросов о ремонте самарского фонтана 30-летия Победы

Разбираемся, как отреставрируют фонтан на Самарской площади и сколько это стоит (подробности)

В фонтан в честь 30-летия Победы должны вернуть смальту и прежний рисунок

Суд Ленинского района встал на сторону возмущенных некачественными изменениями архитектора Владимира Борисова и вдовы архитектора Вагана Каркарьяна (подробности)

Самара. Фонтан 30-летия Победы после реставрации.Видео: Поликарп Мышкин

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Эксперт: реальных уклонистов от армии в России не больше тысячи человек
Глава рабочей группы по вопросам защиты прав военнослужащих президентского совета по правам человека Сергей Кривенко прокомментировал «КП» информацию о том, что уклонистов от срочной службы среди нас с каждым годом все меньше
Новости 24
В Самаре мужчину порезали у ресторана на Дачной, преступление раскрыли спустя 4 года
Полицейского, который пострадал в ДТП с фурой в Ульяновской области, собираются перевести в Самару
В Центральном районе Тольятти назначили нового прокурора
Защитник «Крыльев Советов» Мирал Самарджич перейдет в словенскую «Олимпию»
Сделают безопаснее: в Самарской области в 2019 году отремонтируют почти 18 км трассы Тольятти - Димитровград
СМИ: «Крылья Советов» покинули Павел Яковлев и Денис Ткачук
Перебрался из Тольятти в Самару: Управление МВД областной столицы возглавил Вадим Ятайкин
«Локомотив» обратился в РФС из-за событий в Самаре в день финала Кубка России по футболу
Погода на начало июля 2019 в Самаре: жары и существенных осадков не ожидается
В самарском ХК ЦСК ВВС обновили тренерский штаб
Новый этап гидравлических испытаний: в Самаре жители 4 районов на две недели останутся без горячей воды
В Самаре на улице Дальней сделают детскую инклюзивную спортивную площадку
В Самарской области расправились с более 200 кг яблок из Польши
Делайте запасы: жители поселка Управленческий останутся без холодной воды
"Вы пришли сюда, в ваш выходной день, за свои бабки": на стадионный концерт "Ленинграда" в Самаре собрались более 40 тыс. человек
В Самарской области "Волга" насмерть сбила мужчину, который толкал "Фольксваген" на трассе
«Это просто кошмар!»: перекрытие улицы Шоссейной породило серьезную пробку на въезде в Самару
КНПЗ поздравил выпускников «Роснефть-класса» с медалями
Билайн предлагает дополнительную скидку за trade in
В Самарской области многодетным отцам-одиночкам назначили выплаты к Пасхе
«Меня так воспитали родители»: в Самарской области полицейский на отдыхе помог потушить горящий дачный дом
"Как только в окно не въехал": самарцев разозлил автомобилист, припарковавшийся вплотную к с жилому дому
В Самарской области водитель «Лады» опрокинулся в кювет и погиб
Жители Самарской области смогут пожаловаться по «горячей линии» на стихийные свалки и нарушения сбора мусора
В Самарской области разыскивают пропавшую 81-летнюю пенсионерку в домашних тапочках
Надежное электроснабжение X Всероссийского сельского Сабантуя обеспечила Самарская сетевая компания