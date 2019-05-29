Дубль два: фонтан в честь 30-летия Победы в Самаре повторно отремонтируют за 30 млн рублей

СЕГОДНЯ 09:34 2019-05-29T09:34:47+03:00

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В Самаре объявили торги по поиску подрядчика для ремонта фонтана в честь 30-летия Победы на Самарской площади. Заказчиком выступает департамент городского хозяйства и экологии. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

- Подрядчику предстоит провести гидроизоляцию фонтана, отремонтировать георгиевскую ленту и усилить каркасы ее частей, а также заменить стеклянную плитку в чаше на смальту, - говорится в техзадании.

Победителя аукциона определят 17 июня. Выполнить все необходимые работы ему будет необходимо до 5 сентября этого года. На эти цели из городского бюджета готовы выделить 30 млн рублей.

Напомним, фонтан в честь 30-летия Победы обновили осенью 2017 года. После реставрации чашу фонтана вместо смальты выложили обычной плиткой, которая почти сразу начала отваливаться. Это не понравилось, ни авторам проекта фонтана, ни горожанам. Дело даже дошло до суда. В итоге в мае прошлого года Ленинский районный суд Самары обязал администрацию города вернуть в чашу фонтана смальту и прежний рисунок в течение 15 месяцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU