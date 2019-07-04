«Наградим, как только найдем очевидцев»: МЧС и «Комсомолка» ищут свидетелей подвига 12-летнего сызранца на Черном море в Сочи

Спасатели хотят наградить храброго 12-летнего Антона из Сызрани, который вытащил из воды тонущего ребенка в Сочи. Это случилось 25 июня на одном из пляжей Лазаревского. Антон отдыхал вместе с бабушкой, когда заметил, что огромная волна накрыла ребенка. Мальчик первым бросился в воду.

Позже он признается отцу (знаменитому сызранскому спортсмену – участнику трофиэкспедиций, который в детстве лишился ног), что страха не было. В тот момент Антон был в себе уверен - он уже год занимался плаванием.

- Сын доплыл до ребенка, сказал ему, чтобы тот не боялся и держался за его руку, и оттащил к берегу, где мальчика уже ждала мама, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» отец Антона Дмитрий Кондрашин.

Родители маленького героя подвиг своего сына не видели. Они вообще узнали о том, что случилось, когда об этом начали писать СМИ.

- Узнали обо всем только через пару дней. Антон сам не стал хвастаться. Сыном, конечно, мы все очень гордимся: и я, и мама, и бабушка, - признался папа маленького героя.

Теперь, казалось, дело за малым. Наградить прилюдно скромнягу Антона. Но все оказалось не так просто. Одного желания мало – нужны факты.

- Чтобы довести информацию о проявленном героизме до вышестоящего руководства, необходимы контакты очевидцев происшествия, - прокомментировали ситуацию корреспонденту «КП-Самара» в региональном ГУ МЧС.

То есть, руководство главного управления МЧС по Самарской области должно увидеть, что говорят очевидцы о том случае на пляже. Нужно подтверждение, что парень действительно вытащил ребенка из воды, а не кто-то это придумал.

Отметим, пока разговор идет не о награждении, а только о рассмотрении награждения парня. Все будут решать после беседы с очевидцами.

«Комсомолка» и ГУ МЧС России по Самарской области объявляют поиски очевидцев. Если вы видели, как 12-летний мальчик вытащил из воды ребенка на пляже в Лазаревском 25 июня, напишите нам на почту kpsamara@phkp.ru. В теме обязательно укажите, что вы обращаетесь по поводу 12-летнего Антона, а в самом письме расскажите, что видели, а также оставьте свои контактные данные, чтобы сотрудники МЧС смогли с вами связаться.

Давайте вместе поможем юному герою получить признание!

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