Невеста года - 2019 в Самаре: выбираем победительницу по версии КП-Самара

14 июля в ресторане "Хадсон" пройдет финал конкурса "Невеста года - 20192" в Самаре. Это долгожданное событие, которого ждут прекрасные участницы этого ежегодного мероприятия. В Самаре конкурс проходит в десятый раз и юбилейное мероприятие будет богато на разнообразные сюрпризы. Начало церемонии в 19.00.

"Комсомольская правда - Самара" в этом году также поддерживает конкурс. Участницы получат призы от издательского дома "КП" на церемонии. А еще мы представляем каждой девушке возможность выиграть дополнительные призы: подписку на комплект "Комсомольской правды", фотосессию от фотографа КП Светланы Маковеевой на прогулку в течение 2 часов и возможность появиться на страницах газеты. Также лидеры голосования получат призы от наших партнеров.

Голосуйте за приглянувшихся красавиц и пусть победит сильнейшая.

Правила:

Дата проведения конкурса: с 10 по 30 июля

Дата голосования: с 10 по 24 июля (останавливается голосование в 17.00 по самарскому времени)

Просим всех участниц быть честными. Злостная накрутка будет выявлена, голоса сняты.