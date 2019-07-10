В «Крыльях Советов» подтвердили интерес к Агустину Рохелю со стороны нескольких иностранных клубов
Интерес к защитнику «Крыльев Советов» Агустину Рохелю проявляют несколько зарубежных клубов. Об этом корреспонденту «КП-Самара» рассказал председатель совета директоров самарского клуба Александр Фетисов.
- Интерес к Рохелю проявляют несколько иностранных клубов. Но пока сформулированного предложения нет. Агустин Рохель пока игрок «Крыльев Советов», - сказал Фетисов.
Напомним, ранее сообщалось, что в 21-летнем защитнике самарцев заинтересован новичок итальянской Серии А «Лечче».
Рохель перешел в «КС» летом 2018 года из уругвайского «Насьоналя». За волжан уругваец повел один сезон.
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ИСТОЧНИК KP.RU