Анюков еще поиграет: экс-капитан "Зенита" вернулся в "Крылья Советов"

Футбольный клуб «Крылья Советов» пополнился титулованным игроком. В Самару вернулся защитник Александр Анюков. В субботу, 13 июля, футболист прибыл в расположение команды и начал подготовку к матчу с ЦСКА, который пройдет 14 июля на стадионе «Самара Арена». В этом сезоне он будет выступать за «Крылья» под номером 22. Об этом сообщает пресс-служба «КС».

В прошлом году Александр Анюков объявил о завершении карьеры в питерском «Зените» и остался там в качестве тренера. Он подписал контракт и приступил к работе. Так что озвученная уже перед началом нового сезона информация стала неожиданностью.

Фанаты ждут от Александра отличной игры

Что Александр Анюков не хочет завершать карьеру футболиста, было видно. В конце прошлого сезона уже возрастной защитник обмолвился, что поиграл бы еще сезон, а уже потом бы повесил бутсы на гвоздь. Однако у руководства «Зенита» на этот счет были свои планы. В клубе объявили Анюкову, что заключительный матч РПЛ 2018/2019 станет для него прощальным. Ничего не поделаешь, пришлось заканчивать. Александру предложили место в тренерском штабе петербуржцев. В межсезонье Анюков приступил к новой работе. В «Зените» уже начали обсуждать прощальный матч для Анюкова. Мол, легенда клуба должен закончить карьеру как полагается – в торжественной обстановке, в кругу друзей. «Крылья» тоже хотели подключиться к этому празднику. И подключились, только история сделала крутой поворот. Анюков смахнул пыль с бутс и отправился в Самару – доигрывать. Там, где и когда-то начинал.

Самарским болельщикам не нужно представлять Александра Анюкова. Он является одним из самых титулованных российских игроков, родившихся в Самаре. Также он был послом Самары на прошедшем ЧМ-2018.

- Очень рад, что трудные переговоры, которые мы вели более месяца, успешно завершены. В этом году мы привлекли группу молодых самарских воспитанников, которые прошли полноценные летние сборы. С приходом Александра «самарское лобби» расширится, и его опыт поможет не только молодым игрокам, но и родному клубу, - прокомментировал председатель совета директоров самарского клуба Александр Фетисов.

К возвращению легенды самарские фанаты отнеслись неоднозначно. Многие припомнили, что в прошлом сезоне также в «Крыльях» появился ветеран сборной Александр Самедов. Он, конечно, порадовал игрой, но много времени провел в лазарете.

- Что же, снова ветераны пополняют команду, - пишут одни.

- Анюков еще супер, он весь матч пробегает легко. В Европе посмотрите как играют, до 38 лет, - парируют другие.

Напомним, что Александр Анюков является воспитанником самарского футбола. Он выступал за команды «Самарец», «Крылья Советов-2». С 2000 по 2005 год футболист провел 71 игру за основной состав «Крыльев Советов», в которой забил 3 мяча. Затем он перешел в питерский «Зенит», в составе которого он 5 раз становился чемпионом России, завоевал Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. За команду из Санкт-Петербурга Александр Анюков выступал на протяжении 14 сезонов и отыграл 271 матч. В прошлом сезоне он, будучи капитаном команды, покинул «Зенит». Также Александр Анюков отметился своим участием в сборной России, за которую он провел 77 игр и забил 1 мяч.

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