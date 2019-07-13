2019-07-13T12:16:12+03:00
Спорт

Анюков еще поиграет: экс-капитан "Зенита" вернулся в "Крылья Советов"

В прошлом году игрок объявил о завершении карьеры и подписал с питерским клубом контракт в качестве тренера, но в "Крыльях" воспитаннику самарского футбола сделали более приятное предложение
Анастасия ФИЛАТОВА
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Титулованный игрок после месяца трудных переговоров решил вернутся в СамаруТитулованный игрок после месяца трудных переговоров решил вернутся в Самару
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Футбольный клуб «Крылья Советов» пополнился титулованным игроком. В Самару вернулся защитник Александр Анюков. В субботу, 13 июля, футболист прибыл в расположение команды и начал подготовку к матчу с ЦСКА, который пройдет 14 июля на стадионе «Самара Арена». В этом сезоне он будет выступать за «Крылья» под номером 22. Об этом сообщает пресс-служба «КС».

В прошлом году Александр Анюков объявил о завершении карьеры в питерском «Зените» и остался там в качестве тренера. Он подписал контракт и приступил к работе. Так что озвученная уже перед началом нового сезона информация стала неожиданностью.

Фанаты ждут от Александра отличной игры

Фанаты ждут от Александра отличной игры

Что Александр Анюков не хочет завершать карьеру футболиста, было видно. В конце прошлого сезона уже возрастной защитник обмолвился, что поиграл бы еще сезон, а уже потом бы повесил бутсы на гвоздь. Однако у руководства «Зенита» на этот счет были свои планы. В клубе объявили Анюкову, что заключительный матч РПЛ 2018/2019 станет для него прощальным. Ничего не поделаешь, пришлось заканчивать. Александру предложили место в тренерском штабе петербуржцев. В межсезонье Анюков приступил к новой работе. В «Зените» уже начали обсуждать прощальный матч для Анюкова. Мол, легенда клуба должен закончить карьеру как полагается – в торжественной обстановке, в кругу друзей. «Крылья» тоже хотели подключиться к этому празднику. И подключились, только история сделала крутой поворот. Анюков смахнул пыль с бутс и отправился в Самару – доигрывать. Там, где и когда-то начинал.

Самарским болельщикам не нужно представлять Александра Анюкова. Он является одним из самых титулованных российских игроков, родившихся в Самаре. Также он был послом Самары на прошедшем ЧМ-2018.

- Очень рад, что трудные переговоры, которые мы вели более месяца, успешно завершены. В этом году мы привлекли группу молодых самарских воспитанников, которые прошли полноценные летние сборы. С приходом Александра «самарское лобби» расширится, и его опыт поможет не только молодым игрокам, но и родному клубу, - прокомментировал председатель совета директоров самарского клуба Александр Фетисов.

К возвращению легенды самарские фанаты отнеслись неоднозначно. Многие припомнили, что в прошлом сезоне также в «Крыльях» появился ветеран сборной Александр Самедов. Он, конечно, порадовал игрой, но много времени провел в лазарете.

- Что же, снова ветераны пополняют команду, - пишут одни.

- Анюков еще супер, он весь матч пробегает легко. В Европе посмотрите как играют, до 38 лет, - парируют другие.

Напомним, что Александр Анюков является воспитанником самарского футбола. Он выступал за команды «Самарец», «Крылья Советов-2». С 2000 по 2005 год футболист провел 71 игру за основной состав «Крыльев Советов», в которой забил 3 мяча. Затем он перешел в питерский «Зенит», в составе которого он 5 раз становился чемпионом России, завоевал Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. За команду из Санкт-Петербурга Александр Анюков выступал на протяжении 14 сезонов и отыграл 271 матч. В прошлом сезоне он, будучи капитаном команды, покинул «Зенит». Также Александр Анюков отметился своим участием в сборной России, за которую он провел 77 игр и забил 1 мяч.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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