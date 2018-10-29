2018-10-29T23:16:12+03:00
Спорт

Александр Анюков: "Первый раз слышу, что аэропорт в Самаре хотят моим именем назвать"

Футболист предложил поискать имена людей более близких к авиации
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Александр Анюков не хочет, чтобы его именем называли аэропортАлександр Анюков не хочет, чтобы его именем называли аэропорт
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Футболист "Зенита" Александр Анюков и тренер команды Сергей Семак прокомментировали предложение назвать аэропорт в Самаре именем экс-игрока "Крыльев Советов". После игры с "Крыльями", в которой питерский клуб одержал победу с минимальным счетом, Сергей Семак пообщался с журналистами. У него спросили, как возникла идея сделать твит с таким коллажем (над аэропортом написали фамилию Анюкова).

- Я первый раз от вас слышу. Но по-моему не самое плохое предложение, я против не буду, - улыбнулся Семак.

Сам Александр тоже поделился эмоциями, сказав, что не знал о шутке своих коллег.

- Я не слышал об этом. Ну не знаю, приятно, конечно. Если проголосуют за меня? Мне кажется, нужно поискать людей близких к авиации, - улыбнулся Александр.

Кстати, после игры с "Крыльями" Александру Анюкову вручили памятный знак за участие в подготовке и проведении ЧМ 2018. Награду подарил футболисту лично губернатор Самарской области.

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