"Зенитовцы" предложили назвать самарский аэропорт именем Александра Анюкова

СЕГОДНЯ 00:17 2018-10-24T00:17:20+03:00

Капитан "Зенита" родился в Куйбышевской области и начинал играть в "Крыльях", но самых громких успехов добился в Питере

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Проект "Великие имена" вызвал большой резонанс в стране. Тему переименования (вернее, допнаименования) аэропортов по всей России не обсуждает только ленивый. В Самаре страсти бурлят: кто-то требует оставить Курумоч в покое, кто-то настаивает на том, чтобы назвать воздушную гавань в честь дедушки Ленина. В лонг-листе 10 имен, но это не предел. И вот шутка прилетела из Санкт-Петербурга: в твиттере команды "Зенит2 появился коллаж, на котором над аэропортом написано: имени Анюкова.

Александр Анюков был послом Самары на ЧМ 2018. Уроженец нашего региона, футболист наибольших успехов добился выступая в цветах "Зенита". Но начинал он когда-то играя именно за "Крылья Советов".

29 октября самарскому клубу предстоит встретиться на "Самара Арене" с противниками из Санкт-Петербурга. И, хотя команды связывает дружба, игра будет принципиальной: самарскому клубу под руководством нового тренера отступать некуда. В Питере же, судя по всему, намекают: "Крыльям" придется уступить очки, пусть и на домашнем поле.

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