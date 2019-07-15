«Ее арестуют после того, как найдут»: к поискам пропавшей в Самаре невесты подключились суд и полиция

В Самарской области продолжаются поиски 27-летней Ксении Аносовой, которая пропала без вести 6 июля. В тот день она поехала за свадебным платьем в региональную столицу и, на электричке из родного Безенчука добравшись до пункта назначения, перестала выходить на связь с близкими.

Как оказалось, на момент исчезновения Ксения была не совсем свободна в своих передвижениях. Девушка является обвиняемой по делу о незаконном обороте наркотических средств. Ей вменяют покушение на сбыт запрещенных веществ, а также их хранение. Вместе с Аносовой на скамье подсудимых еще трое – Садчикова, Рыбин и Фролов.

Процесс проходит в Новокуйбышевском городском суде. Последнее заседание состоялось 10 июля. Аносова на него не явилась, как и на то, что прошло 8 числа. В связи с этим обстоятельством рассмотрение материалов по преступлению приостановили.

- Она находилась под подпиской о невыезде. После того, как обвиняемая скрылась, ей изменили меру пресечения на заключение под стражу. Ее арестуют после того, как найдут. Суд объявил девушку в розыск, - рассказали корреспонденту samara.kp.ru в прокуратуре региона.

Родные Ксении уверены – девушка никуда не сбегала и не скрывается от правосудия. Более того, они не совсем в курсе того, что происходит.

- Я не знаю, в чем конкретно ее обвиняли и за что ее судят. Ничего такого за ней не наблюдала. И стали бы мы искать ее и бить тревогу по поводу того, что она пропала, если она просто прячется? – делится с «КП-Самара» мама разыскиваемой Вера Александровна.

По словам Веры, вокруг ее дочери ходит очень много слухов, многие из которых весьма абсурдны:

Свадьба девушки была запланирована на 24 августаФото: соцсети

- Какие-то сызранские издания написали, что у нее ребенок, что она вступила в секту ваххабитов или вроде того. Это полный бред! Мы потребовали от них опровержения. Пропал человек, он мог попасть в беду, а все только и делают, что обсуждают ее жизнь и придумывают гадости!

Женщина добавляет, что 12 июля наконец-то приняли заявление в полиции. Правда, особой пользы это пока не принесло.

- Не изучен список ее звонков, не получено видео с камер на вокзале и в других местах. Ксюши нет уже вторую неделю, и мы ничего о ней не знаем. Нам всем страшно за ее жизнь, нельзя так медлить! – негодует наша собеседница.

Выйти замуж Ксения Аносова планировала 24 августа. Ее жених Андрей Пилюгин живет в Рязани, где руководит реабилитационным центром для алкоголиков и наркоманов, а также занимается бизнесом. Мужчина тоже не в курсе, где сейчас находится его избранница.

Родственники Ксении, а теперь и правоохранители, просят всех, кто знает о местонахождении невесты, сообщить в ближайший отдел полиции, либо по телефонам: 8-930-882-55-12, 8-917-961-90-33 и 112. Информацию также можно передать на почту kpsamara@phkp.ru.

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