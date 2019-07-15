"Машины делать научились, осталось доделать дороги": Максим Орешкин доехал до Тольятти на XRay и чуть не пробил колесо

Министр экономического развития Максим Орешкин приехал на всероссийский форум развития моногородов из Москвы за рулем Lada Xray. С журналистами он поделился своими впечатлениями о российских дорогах и отечественных авто. На минувшей неделе Орешкин анонсировал свое путешествие, в процессе которого он намеревался сформировать предложение по реконструкции трассы М7 и строительству новой платной трассы.

- Мне кажется, что нужно заниматься и существующей трассой, и новой. Она будет дополнять существующую. Сегодня это будем обсуждать на совещании у премьер-министра, - поделился Максим Орешкин своими первыми решениями. - Трасса М7 соединяет Москву и Урал, а "Меридиан" соединяет Казахстан, Белоруссию, Китай, они могут существовать параллельно.

В процессе поездки министр останавливался в Нижнем Новгороде и Казани, общался с местными бизнесменами и предпринимательскими сообществами. Накануне в Самаре он посетил игру "Крыльев Советов" и ЦСКА на стадионе "Самара Арена". Здесь он оценил еще один отечественный автомобиль Lada Vesta Sport, на котором приехал губернатор Дмитрий Азаров. Приехав же на форум, Орешкин поделился впечатлениями о российском автопроме:

- Машина показала себя очень хорошо. Машины мы делать уже научились, осталось доделывать дороги. Есть куски не очень хорошие, скажу честно. В одном месте даже чуть колесо не пробили. Но большая часть дорог сейчас в хорошем состоянии, и региональные дороги по большей части уже в достойном состоянии. Но чтобы другие дороги отработать как раз и направлен нацпроект "Безопасные и качественные дороги". В Самарской области тоже работа идет по нему активно, надеюсь что ситуация изменится.

Также Максим Орешкин оценил спортивную "Весту" губернатора Самарской области.

Министр рассказал, что раньше в его семье была "копейка". Теперь же отечественные авто, по его мнению, стали гораздо лучше.

- Автоваз - предприятие, которое имеет поддержку не только со стороны российского правительства, во Франции лоббируют его интересы. XRAY- хорошая машина, журналисты, которые ехали со мной, были негативно настроены сначала, но потом изменили мнение: спина не болит, машина ведет себя хорошо, -поделился министр эмоциями.

Напомним, что форум моногородов в Тольятти посвящен выработке решений по развитию таких населенных пунктов.

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