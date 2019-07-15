2019-07-15T09:57:11+03:00
Экономика

"Машины делать научились, осталось доделать дороги": Максим Орешкин доехал до Тольятти на XRay и чуть не пробил колесо

Министр экономического развития РФ совершил путешествие за рулем, чтобы оценить российские дороги и понять, что делать с трассой М7
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Максим Орешкин приехал за рулём отечественного автоМаксим Орешкин приехал за рулём отечественного авто
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Министр экономического развития Максим Орешкин приехал на всероссийский форум развития моногородов из Москвы за рулем Lada Xray. С журналистами он поделился своими впечатлениями о российских дорогах и отечественных авто. На минувшей неделе Орешкин анонсировал свое путешествие, в процессе которого он намеревался сформировать предложение по реконструкции трассы М7 и строительству новой платной трассы.

- Мне кажется, что нужно заниматься и существующей трассой, и новой. Она будет дополнять существующую. Сегодня это будем обсуждать на совещании у премьер-министра, - поделился Максим Орешкин своими первыми решениями. - Трасса М7 соединяет Москву и Урал, а "Меридиан" соединяет Казахстан, Белоруссию, Китай, они могут существовать параллельно.

В процессе поездки министр останавливался в Нижнем Новгороде и Казани, общался с местными бизнесменами и предпринимательскими сообществами. Накануне в Самаре он посетил игру "Крыльев Советов" и ЦСКА на стадионе "Самара Арена". Здесь он оценил еще один отечественный автомобиль Lada Vesta Sport, на котором приехал губернатор Дмитрий Азаров. Приехав же на форум, Орешкин поделился впечатлениями о российском автопроме:

- Машина показала себя очень хорошо. Машины мы делать уже научились, осталось доделывать дороги. Есть куски не очень хорошие, скажу честно. В одном месте даже чуть колесо не пробили. Но большая часть дорог сейчас в хорошем состоянии, и региональные дороги по большей части уже в достойном состоянии. Но чтобы другие дороги отработать как раз и направлен нацпроект "Безопасные и качественные дороги". В Самарской области тоже работа идет по нему активно, надеюсь что ситуация изменится.

Также Максим Орешкин оценил спортивную "Весту" губернатора Самарской области.

Также Максим Орешкин оценил спортивную "Весту" губернатора Самарской области.

Министр рассказал, что раньше в его семье была "копейка". Теперь же отечественные авто, по его мнению, стали гораздо лучше.

- Автоваз - предприятие, которое имеет поддержку не только со стороны российского правительства, во Франции лоббируют его интересы. XRAY- хорошая машина, журналисты, которые ехали со мной, были негативно настроены сначала, но потом изменили мнение: спина не болит, машина ведет себя хорошо, -поделился министр эмоциями.

Напомним, что форум моногородов в Тольятти посвящен выработке решений по развитию таких населенных пунктов.

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Чиновник объяснил, что намерен подготовить позицию для принятия финального решения: строить платную трассу Москва-Казань или реконструировать М7 (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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