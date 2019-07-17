«Она не безропотный кусок мяса»: бывшие клиенты поддержали проститутку, за изнасилование которой судят тольяттинца

В Геленджике стартовал судебный процесс по уникальному в своем роде уголовному делу об изнасиловании 31-летней проститутки Марины. Обвиняемый — 35-летний Руслан Елисеев из Тольятти. Слушания проходят в закрытом режиме, но «КП-Самара» удалось узнать некоторые подробности первого заседания.

— Все прошло в нормальном режиме. Конечно, адвокат Елисеева пытается воздействовать на судью и весь процесс уличал пострадавшую в том, что она проститутка, — рассказывает нашему изданию юрист всероссийского форума секс-работниц Дарина Иванченко, помогавшая потерпевшей привлечь своего обидчика к ответственности. — Так этого изначально никто и не отрицал!

Сторона защиты задавала Марине много каверзных вопросов, касающихся ее источников дохода. Однако та не срывалась, отвечала спокойно. Не удивительно, ведь уже во время следствия она с подобным сталкивалась.

— Основной аргумент заступников Елисеева такой, что девушка зарабатывает деньги тем, что пишет заявления на мужчин в полицию за изнасилование, а потом трясет с них деньги, — продолжает Дарина. — Марину настойчиво спрашивали, как часто она обращается в полицию с подобными заявлениями и возбуждали ли в отношении нее дело за ложный донос.

Наша собеседница подчеркивает, что никаких заявлений жрица любви раньше не писала, дел за оговор какого-либо человека в отношении нее не возбуждали. Все это элементарно проверяется по книге учета заявлений и картотекам МВД.

Родные Елисеева уверены - потерпевшая его оговариваетФото: соцсети

В то же время адвокат предоставил сведения о положительных характеристиках на Елисеева с места работы — он занимался частным извозом, а также от соседей и родителей. В частности, мама фигуранта уверена, что ее сына оклеветали. В деле имеется и характеристика от участкового — отрицательная, так как Руслан раньше был неоднократно судим.

Сам Елисеев на заседании вел себя тихо и скромно. Слов на себя он практически не брал — оставлял право выступать своему адвокату.

Сейчас в процессе объявлен перерыв. Продолжение намечено на 7 августа.

Преступление, которое вменяют жителю Автограда, было совершено вечером 14 июня 2018 года. Руслан отдыхал в Геленджике, решил развлечься и по объявлению нашел Марину, готовую за две с половиной тысячи в час вступить в интимную связь с «заказчиком».

По версии следствия, в квартире девушки, где состоялась встреча, между парой произошел конфликт, закончившийся тем, что мужчина, получив оплаченные услуги, избил Марину и изнасиловал ее. Жрица любви после этого забеременела и в июле 2018-го сделала аборт.

Привлечь Елисеева к ответственности у его жертвы получилось не сразу. Сначала она безуспешно писала заявления правоохранителям. Дело возбудили лишь спустя 10 месяцев, когда к истории подключились активисты и обмудсмен Татьяна Москалькова. Задержали Руслана уже в родном Тольятти.

Как поделилась Дарина Иванченко — одна из помощниц Марины — после огласки происшествия в СМИ о потерпевшей вспомнили ее бывшие клиенты:

— Они узнали ее по описанию и теперь ей сочувствуют, говорят, что она молодец. Мужчины признаются, что им приятно осознавать, что они знакомы с «настоящей женщиной, а не с безропотным куском мяса».

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