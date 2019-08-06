"Труселя никуда не денутся!" Что происходит с Кировским рынком и почему никто не верит в его смерть

Тревожная новость пролетела по Самаре - Кировский рынок начали сносить. Горожане сняли на видео, как работает тяжелая техника. Взялись за участок прямо под самым пешеходно-автомобильным мостом.

- Ах, неужели придется совсем забыть про легендарный "кирыч"? - вздохнули мы в редакции. И отправились прощаться. Правда, как выяснилось, немного поторопились. Лет так на 10 минимум.

Виды сейчас с моста открываются просто поразительныеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

"У них просто крыша упала, вот все и сбежали"

Проще всего добраться сюда на метро. Троллейбус, трамвай и маршрутки тоже подойдут. "Отличная транспортная развязка" - так мог бы писать в рекламе какой-нибудь модный и дорогой торговый центр. Кировскому вещевому и немного продуктовому в принципе много рекламы не нужно.

Сейчас покупателей немного - но это утро вторника, ничего странногоФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сами продавцы гордо задирают нос: да к нам, мол, вся область приезжает одеваться. На электричке. Да сельчане и знать не хотят все эти ваши Меги, например. Доля правды в их словах есть. В выходные около прилавков с многочисленными трусами, джинсами, носками, перчатками, платьями толпятся люди. Картонка в углу, зеркало чуть поближе к выходу. "Ай, красавица. 20-летним все идет! В смысле, тебе 15? Ну хорошо, тогда еще больше идет". Женщина лет 40-ка хватает сразу три лифчика - в горошек, красный и спокойный, бежевый.

- Ой, да они сто пятьдесят рублей, дома примерю, - говорит удивленной подруге. И обе убегают дальше, в сторону метро.

А это, пожалуй, самый модный парень на КирычеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Привычную картину мира нарушает неожиданная пустота рядом с железнодорожным мостом над путями. Вот отсюда-то и начинается крах Кировского?

- Ну да, здесь уже давно убрали эти киоски, тут мэр города ходила. А я знаете что скажу? Все было хорошо, пока зимой крыша не упала. Конечно, тогда все сбегать отсюда стали, толку от этих рядов. Куда сбегать? Да вон, по рынку разошлись. Места-то тут еще много, даже не думайте. Вот теперь и представили это так, как будто сами они захотели всех убрать от линии, - продавщица Наташа лениво встает со своего кресла и подходит к нам. Она - по другую сторону дороги, которая идет вдоль железнодорожной стены, здесь уже и район другой, и правила свои. Их - никто не трогает. Можно иметь свое мнение.

Вот эту площадку от киосков уже освободилиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

"Мы сейчас на отшибе, никому не нужны"

А вот по другую сторону дороги волнуются. Здесь, в "защитной зоне" железной дороги, осталось несколько десятков контейнеров. Когда мы появляемся среди них, продавцы оживляются, но быстро теряют интерес, увидев камеру и диктофон.

А здесь торговля идет максимально бойкоФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Да работаем пока, нам ничего не говорят. Вот, там снесли, отгородили стеной все. А мы работаем. Мы же просто продавцы, скажут переехать - переедем. А может уйдем, дома будем сидеть. Пенсию же платят. Хотя какие это деньги, - вздыхает пожилая продавшица. - А еще тут же помоложе есть продавцы, с детьми. Нельзя, чтобы нас закрывали, куда работать куча народа пойдет? Хотя у нас и сейчас выручки никакой. Никто до нас не доходит, спрятали за забором.

Дорога здесь в отвратительном состоянии. Но ведь она ничьяФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оставшиеся продавцы - последние из Могикан. Раньше по эту сторону дороги, вдоль забора, бойко шла торговля брендовыми сумками. Теперь - никого.

Сумки ушли, но на рынке осталисьФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Да никуда они не делись, все тут, просто в других рядах, - пожимает плечами еще одна торговка. - Да им там лучше. А то здесь как ни встанут, пройдет транспортная полиция и нагреет штрафами. Подделки, то, другое. И плати, плати. Вот и сейчас остались те, у кого еще договоры действуют. Остальных турнули да и ладно.

Даже чебуреков нетФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вообще снос рынка начали как-то странно. Освободили целый кусок, а под мостом по-прежнему бойко идет торговля всем подряд, на ступеньках все также сидят женщины с детьми, обедают, играются.

- А вас выгоняют? - спрашиваю у мужчины из соседней республики?

- Куда нас выгоняют? -улыбается он. - Ты вот давай, лучше примерь туфли, таких больше нигде нет.

И никакого халяля не осталось...Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

"Вы в своих супермаркетах такого не найдете"

О том, что рынок от железной дороги отодвинут, заявили власти Самары и сами железнодорожники. Планы здесь смелые - сделать транспортно-пересадочный узел, соединить электричку, троллейбус, метро.

Завсегдатаи рынка беззлобно шутят: будущая шаурмаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Ой, чего-то я не понимаю, как тут все делать будут. Но не нашего ума дела. Сейчас нарисуют проект, еще лет пять точно жди, - продавцы настроены не слишком оптимистично. Вон там посмотрите, у входа, там эти торговцы на остановке прямо сидят, и ничего, даже их не убирают.

Это вроде как цивилизованная часть рынкаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Да у нас постоянные покупатели есть, - горячится все та же Наташа с носками. - Приходят и говорят, вы скажите, куда будете переезжать, если что. Ну честное слово! Сейчас везде этих супермаркетов понаставили, а там же нет ничего. Ни колготок не купишь, ни тапочек каких. Ну и кому все это нужно! А вообще, тут вон договоры земли на 20 лет, так что никуда мы не денемся. Говорят нам, мол, цивилизованный рынок надо делать. Ну, делайте. А убирать то все зачем? В других странах вообще как экспонаты такое оставляют, как культуру, а мы... Эх!

А вот здесь рекомендуют приодеться невестамФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мнения жителей, кстати, по поводу этого огромного куска земли расходятся. Покупать здесь вещички готовы далеко не все, но вот можно ли возвести здесь что-то более полезное? Или же все-таки загнать торговцев в рамки пространства, огороженного забором - "Мой. Вещевой" видимо стоит не дешево, раз туда не рвутся продавцы дешевыми китайскими поделками. В общем, вопрос явно не простой. И властям придется еще долго ломать голову над судьбой этой территории. Ну а пока резиновые тапки, арбузы, шаурму и шерстяные носки все еще можно купить в одном месте. Поедете?

А какой судьбы вы хотите для Кировского рынка? Считаете, что палатки нужно совсем убрать? Или ограничить? Делитесь своим мнением в комментариях.