Не спас и добил выстрелом в голову: убийцу по прозвищу "Череп", спрятавшего труп жертвы в чужой могиле, посадили на 8 лет

Накладывал на рану повязку после выстрела

В Приволжском районном суде огласили приговор по громкой криминальной истории в духе 90-х. Сергей Пустовит по прозвищу "Череп" застрелил Дмитрий Белопасова, которого друзья знали как "Белого". Тело погибшего обнаружили не сразу, а лишь спустя месяц после его смерти - в чужой могиле под гробом другого человека.

Все произошло зимой 2018 года. "Череп" и "Белый" к тому моменту уже некоторое время конфликтовали по телефону. Сергею, якобы, не нравилось, что Дмитрий распространяет наркотики в соседнем с его Степняками поселке Новоспасском и он хотел эту проблему обсудить.

20 февраля Белопасов приехал к нему на встречу. Разговор не задался. "Череп" в ходе ссоры выстрелил оппоненту в ногу из карабина СКС.

- После этого они стали накладывать на рану повязку, но конфликт продолжился, и, чтобы избежать уголовной ответственности за содеянное, хозяин помещения вновь выстрелил из карабина в затылок потерпевшего, который от полученных повреждений скончался, - сообщает прокуратура региона.

Жена помогла отмыть кровь, друг - спрятать тело

Папа Сергея Пустовита - Олег - рассказывал "КП-Самара", что выстрел мог быть случайным:

- Белопасов достал пистолет. А у сына возле двери ружье стояло, он охотой увлекается. И он, как объясняет, хотел испугать, в пол выстрелить. Вскинул ружье, в ногу попал, а там работает так, как автоматная очередь, второй выстрел машинально в голову получился.

Дмитрий Белопасов приезжал к своему убийце на разговорФото: соцсети

Пустовит погрузил труп убитого в автомобиль своего отца, вывез его за территорию района, где спрятал под мостом и присыпал снегом. После он вернулся на место преступления и вместе с сожительницей вытер там кровь и выкинул гильзы.

О случившемся "Череп" рассказал своему другу Сергею А. и предложил ему упрятать "Белого" понадежнее. Так совпало, что Пустовит в тот период помогал организовать прощание с другим знакомым, который недавно умер. Именно в вырытой могиле Дмитрия и решили укрыть. Сергей согласился. Погибшего привезли на кладбище, поместили в яму и присыпали землей. Когда состоялись похороны, никто ничего не заметил.

Пытался скрыться на Украине

"Белого" нашли 23 марта. Силовики не сомневались, что виноват именно "Череп". Но к тому моменту подозреваемый уже сбежал на Украину. Говорят, работал у тещи. Его задержали и по запросу РФ доставили в родную страну. На календаре была осень 2018-го.

В суде фигурант меня показания, но в итоге заявил, что выстрелы произошли случайно. Тем не менее, Пустовита признали виновным и назначили ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Сергея А., утаившего информацию о происшествии, обязали выплатить штраф в размере 80 тысяч рублей.

Приговор в законную силу еще не вступил. Не исключено, что он будет обжалован какой-либо из сторон.

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