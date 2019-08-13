2019-08-13T17:02:03+03:00
Происшествия

«Не каждый день сталкиваешься со смертью»: очевидцы гибели молодого десантника считают, что он упал на ЛЭП из-за халатности

Руслану Лапину было всего 19-лет, парень строил большие планы на будущее и в ноябре должен был вернуться из армии домой [ВИДЕО]
Михаил ГОРЮНОВ
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Руслана запомнили как доброго и жизнерадостного парняРуслана запомнили как доброго и жизнерадостного парняФото: соцсети
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Неслучайная смерть?

Военные правоохранители разбираются в обстоятельствах трагедии с 19-летним десантником Русланом Лапиным. Парень из Исаклов, служивший в Тольятти, погиб 8 августа — прыгнул с вертолета и упал на линию электропередач. Все случилось в селе Подстепки на улице Фермерской.

— По предварительным данным, в ходе плановых прыжков с парашютом военнослужащий из-за сильного порыва ветра при приземлении зацепил провода ЛЭП, получив смертельное поражение электрическом током, — сообщили сразу после ЧП в командовании Тольяттинского гарнизона.

Но не все согласны с такой трактовкой событий. Некоторые очевидцы утверждают, что смерть молодого солдата была не совсем случайной.

По словам очевидцев, солдат выпустили из вертолета прямо над жилым массивом, а не в поле Фото: из личного архива

По словам очевидцев, солдат выпустили из вертолета прямо над жилым массивом, а не в полеФото: из личного архива

— Увидела заметку об этом событии, написали, что несчастный случай. В результате прорыва ветра парашют снесло. Но это ложь, потому что в то утро были полный штиль и духота, — рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» местная жительница Жанна Степанова, которая видела последствия происшествия.

Могли погибнуть больше ребят

Жанна в то страшное утро ехала в питомник за растениями. Дорого пролегает как раз через улицу Фермерскую.

— Полно свидетелей, включая работников питомника, которые негодовали по поводу того, что парашютистов сбрасывали прямо над территорией ИЖС, хотя слева расположено поле, — говорит наша собеседница. — Они могут показать место, где парней сбрасывали из вертолета. Думаю, это не несчастный случай, а халатность.

По словам женщины, сотрудники питомника, куда она приехала, увидели вертолеты и были сильно удивлены, что парашютистов сбрасывают в районе застроенного участка. Последний десантник оказался в небе прямо над ЛЭП.

Очевидец падения парашютиста под Тольятти рассказал, как он упал с вертолета.

— Не каждый день вот так сталкиваешься со смертью. Да еще такой трагической, — продолжает Жанна. — В питомнике признались, что много раз видели парашютистов, бегающих по их территории — и охранник видел, и продавцы. Видели они и этот момент сброса солдат.

Не разделяют официальную позицию о несчастном случае и другие свидетели.

— Могло погибнуть больше ребят, походу, в группе была заминка, и троих выбросили западнее ЛЭП. Это было ужасно. Кто-то из парней затупил, что привело к позднему выходу из вертолета и к трагедии. Два последних парашютиста до последнего спускались вместе и, мне показалось, общались, — пишет в социальных сетях Борис А., который утверждает, что видел момент падения.

Всегда жизнерадостный, оптимистически настроенный красавец

В Главном военном следственном управлении СК РФ «Комсомолке» прокомментировали, что к ним из гарнизона информация о возбуждении уголовного дела еще не поступала. Видимо, продолжаются проверочные мероприятия.

Не все верят, что солдат стал жертвой несчастного случая Фото: соцсети

Не все верят, что солдат стал жертвой несчастного случаяФото: соцсети

С Русланом простились на днях. Гибель молодого человека шокировала всех, кто его знал. Только год назад Лапин ушел в армию, этой осенью он должен был вернуться. Отзывы о парне исключительно положительные:

— Замечательный человек, настоящий мужчина, патриот..строил планы на будущее;

— Помним его только добрым словом;

— Ты герой!;

— Всегда жизнерадостный, оптимистически настроенный красавец...Способный, безотказный, умеющий уважать и ценить людей и отношения, один из любимейших, ученик!

Разбирательства продолжаются. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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