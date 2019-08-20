"Я сделал это в честь умиравших под Ленинградом": пловец кролем преодолел 32 километра по "Дороге жизни"

"Нужен был смысл на дистанции"

Никита Посохов - не профессиональный пловец. Парень вообще в бассейн пришел лишь год назад и не считает себя спортсменом.

- Я вообще не спортивный ни разу был всегда, в 25 с одышкой поднимался на третий этаж. Решил заняться кроссфитом, надорвал спину. Врач мне сказал - нужно мышцы укреплять. Так я попал в плавание, - признается 28-летний молодой человек.

Никита живет в Москве, работает технологом-кондитером. Казалось бы, плавай себе в бассейне. Но так ему скучно, мешает здоровое любопытство.

- Мне попался тренер, который фанатеет по длинным дистанциям. И я от него этим заболел. И вот в прошлом году я начал решать, что мне проплыть. Крупные заплывы - платные. Есть модные направления - пролив Кука, Ла Манш, Гибралтар. Но там надо очень много денег и в очереди стоять. Поэтому у нас делают по-другому - выбирают просто водоем, замеряют линейкой и готово, - говорит спортсмен.

Но каждый длинный заплыв - это серьезный вред для здоровья. Делать это просто так, без высокой цели - смешно да и слишком скучно. Плыть на длинную дистанцию - монотонная работа. Вот Никита решил себе хорошую цель придумать.

- Я историей никогда не увлекался, а тут начал гуглить, попал на Дорогу жизни. Прочитал книги Озаровского, Ходзы, начал поднимать информационные архивы. А потом выяснилось, что в этом году - 75 лет со дня начала блокады Ленинграда и у меня окончательно пазл сошелся, - рассказывает Никита.

Последние 12 километров дались пловцу очень тяжело

"Я отдал здоровье в память о них"

Этой историей молодой человек проникся максимально глубоко. Читал про женщин, которые на морозе таскали рельсы, чтобы обеспечить прохождение поезда до Ленинграда, про людей, которые монотонно грузили углем вагоны, как ледяной путь бомбили фашисты и люди по пути просто проваливались в оставшиеся лунки, затянутые тонким льдом и сразу тонули.

- У меня все сразу смыслом наполнилось, максимально. Я, получается, отдал эту частичку здоровья за тех людей, которые умирали под Ленинградом, хотели победить несмотря ни на что, У них ничего не было: война, холод, но они смогли выстоять и не сдаться, - объясняет молодой человек свою идею.

Никита стартовал в субботу, 17 августа, в 7.45. Температура в озере была 16 градусов. Это была вторая попытка за месяц - в первый раз пловца одолела морская болезнь, слишком сильными были волны. В этот раз все получилось - двеннадцать часов в воде и финиш.

- Я последние 12 километров плыл уже с трудом, все суставы начало ломить, пошла сильная встречная волна. Но я поднялся к врачу, он меня размял немного и я решил продолжать,- делится Никита.

Для заплыва была важна правильная идея

"Мне нужен был еще более серьезный вызов"

21 августа Никита Порохов должен был плыть 181 километр в Самаре, но после "холодной" Ладоги приболел. Так что следующее серьезное испытание ждет его в следующем году в Испании. Здесь он решил проделать путь паломников в Сантьяго Де Компостела вплавь - а это около 200 километров по морю.

- А еще я узнал, что 50 лет назад в Бискайском заливе затонула советская подводная лодка, в общем, опять все удачно сошлось. Я ведь как решил плыть Испанию - готовился к Ладоге и по радио услышал мотивирующую передачу. Там говорили, что Черчилль, Рузвельт и Сталин уже в 1943 собираясь обсуждать план войны, уже делили территории, добычу. И тогда сказали там: мол, если хочешь что-то сделать, нужно сразу же еще что-то более глобальное планировать, - объясняет пловец.

К новому заплыву он будет готовиться всю зиму. И наверняка поставит новый личный рекорд - отступать-то некуда.