2019-08-22T15:33:18+03:00
Происшествия

Он до последнего пытался спасти ребенка: в Самаре мужчина утонул в Волге, но его сын выжил

Пятилетнего мальчика вытащили с того света в последний момент
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Мужчина погиб, пытаясь спасти сынаМужчина погиб, пытаясь спасти сына
Изменить размер текста:

Спасались от жары и ушли на тот свет

Стали известны подробности трагедии, которая произошла на Красноглинском пляже в среду, 21 августа. Там утонул 46-летний мужчина. Его пятилетнего сына успели спасти.

Все произошло около 17:00. 46-летний мужчина после рабочего дня поехал с сыном в излюбленное место жителей Красноглинского района – на пляж. День был жаркий – за 30 градусов. Самарцы соскучились по летнему теплу и пляжу и папа с сыном хотели весело провести время вместе. Но отдых обернулся трагедией.

Купаться семья отправилась на яму. Место в районе известное – там часто любит отдыхать молодежь. Обычно - выпившая. Еще с советских времен за ямой тянется кровавый шлейф – сколько парней, девушек и детей погибли в темных водах, не вспомнят и старожилы.

- Настоящее гиблое место, - рассказывает корреспонденту «КП-Самара» житель Красной Глинки Артем Степанов. – Там постоянно люди тонут. В яме везде воронки, течение странное. Даже если ты отличный пловец, затянет - не выбраться. Вот недавно – в июне – там парень погиб. Причем все знают, что место страшное, но все равно идут туда купаться.

Именно в это злосчастное место и отправились папа с сыном. Народу на пляже было много, в том числе и около ямы. Кто с друзьями, кто с детьми. Ничего не предвещало беды.

Ребенка спасли в последний момент

Как мужчина и мальчик начали тонуть – толком никто не заметил. Забеспокоились, когда оба пропали из виду.

- В 300 метрах от пляжа, в протоке между полуостровом Серный и островом Электрон, спасатели увидели, как очевидцы зовут на помощь. Они показали место, где утонули мужчина и ребенок, - рассказали в пресс-службе поисково-спасательной службы Самарской области.

Спасатели ринулись на катере к месту, где под воду ушли мужчина с ребенком. К счастью, мальчика тут же заметили на поверхности воды. Он был без сознания, но жив.

- Ребенка незамедлительно подняли на борт спасательного катера и начали проводить реанимацию. В это время двое спасателей начали искать на задержке утонувшего мужчину, - рассказали в ПСС.

Пока продолжались поиски отца мужчины, мальчика привезли на спасательную станцию Красная Глинка и продолжили бороться за его жизнь. К счастью, ребенок пришел в сознание. После этого пятилетнего мальчика передали медикам «скорой помощи». Те отвезли его в больницу Середавина.

В это время к поискам отца подключились водолазы. Тело нашли через час в 20 метрах от берега на глубине 7 метров.

Сейчас ребенок в больнице.

Яма находится за границами пляжа. Официально там нельзя купаться, однако людей это не останавливает. Они давно облюбовали место, где можно понырять в воду прямо с берега.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Они разодрали ей живот и шею, убили неродившихся котят»: свора собак напала на дворовых кошек в Самаре
Рогозин предложил отправить Дмитрия Азарова в космос вслед за роботом
Долой самовольные гаражи: в Сызрани началась масштабная «чистка» бесхозных строений
В Тольятти припаркованная машина скатилась с обрыва
В воскресенье будет ограничено движение на Ново-Садовой в Самаре
Самарцы смогут записаться к врачу, позвонив в единый колл-центр
МегаФон проводит первый 5G-турнир по киберспорту в России
В Самарской области задержали члена этнической ОПГ
Обновленный подземный переход на Заводском шоссе в Самаре откроется осенью
В Самаре могут построить планетарий
Под Самарой дотла сгорела «Газель»
Опубликовано видео крушения самолет ЯК под Тольятти, в котором погиб пилот
В Тольятти пострадал ребенок в столкновении двух автомобилей
Доходы жителей Самарской области выросли за год на 8%
«АКОМ» подтвердил высокое качество продукции
Президент Группы компаний «АКОМ» возглавил Союз работодателей Самарской области
Под Самарой на две недели запретят продажу спиртного
Нижегородский уголовник отнял у таксиста в Самарской области деньги и мобильники
В Самаре на Красноармейской установили памятник Петру Алабину
В Самаре пройдет кастинг медицинского реалити «Я стесняюсь своего тела»
В Самаре гендиректор предприятия несколько месяцев не платила своему подчиненному зарплату
Трагедия на Волге: в Самаре утонул мужчина, спасен его сын
В Самарской области «форточник» украл украшения, потому что находился в тяжелом материальном положении
Экс-футболист «Крыльев Советов» Рабиу будет выступать за «Париж»
Реставрацию самарского бара фон Вакано проверили специалисты