Он до последнего пытался спасти ребенка: в Самаре мужчина утонул в Волге, но его сын выжил

Спасались от жары и ушли на тот свет

Стали известны подробности трагедии, которая произошла на Красноглинском пляже в среду, 21 августа. Там утонул 46-летний мужчина. Его пятилетнего сына успели спасти.

Все произошло около 17:00. 46-летний мужчина после рабочего дня поехал с сыном в излюбленное место жителей Красноглинского района – на пляж. День был жаркий – за 30 градусов. Самарцы соскучились по летнему теплу и пляжу и папа с сыном хотели весело провести время вместе. Но отдых обернулся трагедией.

Купаться семья отправилась на яму. Место в районе известное – там часто любит отдыхать молодежь. Обычно - выпившая. Еще с советских времен за ямой тянется кровавый шлейф – сколько парней, девушек и детей погибли в темных водах, не вспомнят и старожилы.

- Настоящее гиблое место, - рассказывает корреспонденту «КП-Самара» житель Красной Глинки Артем Степанов. – Там постоянно люди тонут. В яме везде воронки, течение странное. Даже если ты отличный пловец, затянет - не выбраться. Вот недавно – в июне – там парень погиб. Причем все знают, что место страшное, но все равно идут туда купаться.

Именно в это злосчастное место и отправились папа с сыном. Народу на пляже было много, в том числе и около ямы. Кто с друзьями, кто с детьми. Ничего не предвещало беды.

Ребенка спасли в последний момент

Как мужчина и мальчик начали тонуть – толком никто не заметил. Забеспокоились, когда оба пропали из виду.

- В 300 метрах от пляжа, в протоке между полуостровом Серный и островом Электрон, спасатели увидели, как очевидцы зовут на помощь. Они показали место, где утонули мужчина и ребенок, - рассказали в пресс-службе поисково-спасательной службы Самарской области.

Спасатели ринулись на катере к месту, где под воду ушли мужчина с ребенком. К счастью, мальчика тут же заметили на поверхности воды. Он был без сознания, но жив.

- Ребенка незамедлительно подняли на борт спасательного катера и начали проводить реанимацию. В это время двое спасателей начали искать на задержке утонувшего мужчину, - рассказали в ПСС.

Пока продолжались поиски отца мужчины, мальчика привезли на спасательную станцию Красная Глинка и продолжили бороться за его жизнь. К счастью, ребенок пришел в сознание. После этого пятилетнего мальчика передали медикам «скорой помощи». Те отвезли его в больницу Середавина.

В это время к поискам отца подключились водолазы. Тело нашли через час в 20 метрах от берега на глубине 7 метров.

Сейчас ребенок в больнице.

Яма находится за границами пляжа. Официально там нельзя купаться, однако людей это не останавливает. Они давно облюбовали место, где можно понырять в воду прямо с берега.