«Они кричали на меня и обзывались, а я знала, что делаю все верно»: в Самарской области рухнула еще одна финансовая пирамида

Кредитный потребительский кооператив «Строительно-сберегательная касса» принимал деньги у населения под привлекательные проценты и выдавал доступные займы. С чужими средствами сотрудники кооператива активно работали с 2015 года. О своей деятельности говорили с пафосом и уверенностью: «Мы профессионалы, работаем, соблюдая закон «О Кредитной кооперации» и Стандарты Центрального банка России».

Люди верили, несли туда последние сбережения, ждали выплаты процентов. Но, как уже писала «Комсомолка» в марте работу кассы проверила прокуратура и нашла множество нарушений. Пирамида уже рушилась, а люди все еще несли туда деньги. Были и те, кто обратились за помощью. «КП- «Самара» публикует дневник руководителя общественной организацию «Крепость» Елены Машковой, которая взялась помочь обманутым кооперативщикам.

Офисы закрыты. Телефоны молчат.

Тревожные звоночки были давно

- Я помощник депутата губернской думы по Самарской области. Консультирую пострадавших от рук мошенников. С июля занималась помощью вкладчикам кооператива «Фабрика продуктов ВС». Один из них рассказал мне про «Строительно-сберегательную кассу». У него вклады были в этих двух компаниях, все рухнуло, проценты выплачивать перестали. Я порекомендовала ему требовать выплаты своих денег. Ему выплатили часть, а потом стали кормить завтраками.

Председатель КПК «Строительно-сберегательная касса» Любовь Калинина объяснила мне, что это временные трудности, через пару дней будет общее собрание, на котором она все расскажет.

Я пришла нас собрание вместе с людьми, которые обратились ко мне за помощью. Заранее предупредила всех, чтобы запросили учредительные документы и договор со страховой компанией. Встреча проходила в небольшом помещении, рассчитанном на 10-20 человек, а людей было столько, что они стояли на улице у входа. Все кричали, что-то требовали. Ни одного вопроса по существу не задали. Учредительных документов у Калининой не оказалось. В ответ на мои вопросы она заявила, что мои корочки помощника депутата – подделка, и что я враг из конкурирующей организации.

На меня набросились все собравшиеся. Они обзывались и кричали. А Калинина отводила людей в сторонку и обещала им что-то. Люди уходили довольные. И тогда я решила вызвать полицию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/728416" frameborder="0"></iframe> В Тольятти сотрудники полиции задержали подозреваемую в организации деятельности финансовой пирамиды.

«Своих родителей от обмана не уберегла!»

Полиция приехала через 20 минут, но они просто не знали, что делать. Начались звонки в вышестоящие органы. Меня обвинили в том, что я стала «спичкой», которая сожгла всю эту пирамиду. Разбираться отказывались. Мне было обидно от слов людей, которым я старалась помочь. Мы же все это уже проходили с пострадавшими от других пирамид. Подавляя обиду я заявила, что никуда не уйду, пока не приедут сотрудники отдела экономической безопасности.

Я не хотела ничего рушить, лишь просила провести проверку и убедится, что слова этой Калининой – правда, чтобы кроме обещаний у людей были письменные подтверждения ее слов.

Сотрудники отдела экономической безопасности приехали быстро. Калинину забрали на допрос. На следующее утро я узнала, что ее арестовали.

Люди были в смятении. Я советовала готовиться к опросам, к судам. А когда приехала к родителям, меня ждал «сюрприз». На столе был договор с этой самой «кассой»! Мои пожилые родители вложили туда 400 тысяч. То есть я всем помогала, а своих от такой глупости не уберегла.

Люди, будьте внимательны! Не бывает вкладов в 20% прибылью! Не введитесь на такое!

ОФИЦИАЛЬНО

- Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Тольятти установили, что с сентября 2015 года по август 2019 года 39-летняя жительница Тольятти путем обмана и злоупотребления доверием граждан получила от них более 1 000 000 рублей. Подозреваемая, являясь председателем правления одной из кредитных организаций города, обещала пострадавшим завышенную плату за использование внесенных ими денег. Полученными денежными средствами предполагаемая злоумышленница распорядилась по своему усмотрению, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Сейчас в отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество». Ей грозит максимум семь лет тюрьмы.

Члены инициативной группы обманутых вкладчиков кооператива «Строительно-сберегательная касса» побывали на встрече с заместителем начальника ГСУ ГУ МВД России по Самарской области полковником юстиции Юрием Портновым.

- Из этой встречи мы узнали, что Любовь Калинина находится под домашним арестом. Заведено уголовное дело. Арестовывается имущество и счета. Заявление в полицию пострадавшие могут подать в ближайшее отделении полиции. Потом будут опросы. По результатам наших свидетельских показаний у следствия будет основание назначить меру пресечения в отношении остальных подозреваемых. Попросили не писать жалобы, чтобы не отвлекать следствие от расследования, - рассказала Елена Машкова.

Справка КП:

«Строительно-сберегательная касса» работала в 10 городах страны: Самара, Тольятти, Сызрань, Пенза, Ульяновск, Якутск, Димитровград, Новокуйбышевск, Жугулевск, Йошкар-Ола.

Для общения с пострадавшими создана группа в социальной сети.