«На опросы пригласим всех пострадавших»: Алексей Зеленов рассказал, что ждать обманутым «кооперативщикам» ПК «Фабрика Продуктов ВС»

СЕГОДНЯ 18:24 2019-07-17T18:49:57+03:00

Вкладчиками были в основном пенсионеры и малоимущие люди Фото: Евгения ВАСИНА

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В среду, 18 июля с заместителем начальника ГУ МВД России по Самарской области - начальником Главного следственного управления Алексеем Зеленовым встречалась инициативная группа обманутых «коопоративщиков» ПК«Фабрика Продуктов ВС». Алексей Зеленов уверил пострадавших в том, что расследование уголовного идет полным ходом. Напомним, в Тольятти под домашний арест взяли предполагаемого организатора финансовой пирамиды Галину Федотову и председателя кооператива Александра Нуждина. Производственный базы организации арестованы. Идет опрос пострадавших.

- Пострадавшим от деятельности данной организации необходимо подать заявление в полицию по месту жительства, - попросил передать пострадавшим Алексей Зеленов. - Всех пригласят на опрос. Чтобы опросы прошли быстрее, было решено расследовать дело на местах. Поэтому самарцев будут опрашивать в Самаре, тольяттинцев в Тольятти и т.д.

Члены инициативной группы поинтересовались, что делать тем, что уже написал заявление, но в ответ пришел «отказа в возбуждении уголовного дела”. Алексей Зеленов уточнил, что повторно заявление писать не надо, потому что оно уже зарегистрировано. Решение по такому заявлению отменят, а само заявление добавят к материалам уголовного дела.

По некотором данным, в Самаре в полицию уже обратились около 250 пострадавших от деятельности кооператива.

Как писала ранее «КП-Самара» кооператив работал в 16 городах страны. Людям предлагали вложить деньги под привлекательные проценты в развитие производства полуфабрикатов и картонных коробок. Члены кооператива регулярно получали прибыль от «вклада». Однако в апреле этого года, все рухнуло. Кооператив оказался финансовой пирамидой, прикрывающей свою деятельность несколькими мелкими производствами. В итоге тысячи людей лишились сбережений.

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ИСТОЧНИК KP.RU