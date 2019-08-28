Изрезал ножом из-за двух тысяч: в Самаре осудили мужчину с пакетом на голове, напавшего на женщин в магазине
Отказала на свидании и осталась без ноутбука
В Кировском районном суде огласили приговор 51-летнему Сергею Белужникову. 7 сентября прошлого года мужчина шокировал всю страну — в маске из пакета ворвался в магазин «Продукты» на 18 километре Московского шоссе и под объективом камеры видеонаблюдения порезал двух женщин.
Как стало известно «КП-Самара», то жуткое разбойное нападение стало уже вторым преступлением Сергея за неделю. 4 сентября 2018-го он обокрал Галину П. (имя изменено), с который познакомился в социальных сетях. Случилось это после неудачного свидания пары. Обвиняемый не добился взаимности, но зато узнал адрес своей будущей жертвы.
— В тот день Белужников прибыл к дому на улице Мира в Крутых Ключах, где проживала Галина. Убедившись, что ни ее, ни кого-то еще в квартире нет, он разбил окно и пролез внутрь, — рассказывают правоохранители. — Оттуда фигурант забрал ноутбук и телевизор. Последний далеко унести не получилось и он оставил его в кустах, где впоследствии его нашла хозяйка. Ущерб составил более 20 тысяч рублей.
Дурачок и выручка
Ближе к 7 сентября Сергей запил. В какой-то момент ему срочно понадобились деньги на спиртное и он решил добыть их с помощью ограбления. Злоумышленник запасся ножом, сделал маску из обычного пакета и отправился в торговую точку на Московском шоссе.
— Быстро выручку сюда! Я сказал, быстро выручку! — переступив через порог, незваный гость достал нож, схватил 48-летнюю покупательницу Светлану Ш. за горло и сразу дал понять свои намерения.
Разбойное нападение на магазин в Самаре.
Деньги ему отдавать не спешили. Злодея это взбесило и он повалил Светлану на пол и начал бить ее холодным оружием. Женщина получила серьезные ранения. Попытки 72-летней продавщицы Людмилы Н. вмешаться оказались неудачными. Более того — ей тоже слегка досталось.
Добычей Белужникова стали две тысячи рублей — больше в кассе не было. Он расстроился, но все-таки покинул место преступления.
Задержали на том берегу
Ориентировки налетчика быстро разошлись по городу, однако отыскать его получилось не сразу. Сотрудники уголовного розыска нашли Сергея Белужникова в Рождествено, на другом берегу Волги — благодаря оперативной информации от жителей. К тому времени личность разыскиваемого уже была известна — его опознала супруга.
Служители Фемиды признали Белужникова виновным по всем вменяемым ему эпизодам. Он тоже после поимки не отрицал своей причастности к случившемуся и сказал, что деньги ему требовались на выпивку.
Видео допроса грабителя, истыкавшего ножом покупательницу и продавщицу в магазине на Московском шоссе.
— Подсудимому назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы. Он должен отбывать срок в исправительной колонии строгого режима, — сообщили корреспонденту «Комсомолки» в прокуратуре Кировского района, которая поддерживала гособвинение.
Потерпевшей по краже Сергей должен выплатить 19960 рублей. Светлане Ш., которая только-только пошла на поправку — 500 тысяч. Людмиле — 30 тысяч.
Не исключено, что осужденный попытается добиться смягчения приговора. Пока этого еще не случилось.
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ИСТОЧНИК KP.RU