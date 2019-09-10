Напился - вон со сцены! В Самаре предложили штрафовать артистов после выступления пьяного Билана

В Самаре продолжают обсуждать скандал с Дмитрием Биланом, который появился на сцене подшофе в День города 2019, не попадал в ноты и еле держался на ногах. Сам артист извинился за свое поведение, отметив, что проходил курс лечения, давно не употреблял алкоголь и "перебрал" коньяка перед выступлением. Он извинился перед зрителями и заявил о готовности выступить с бесплатным концертом, подарить городу детскую площадку и сделать другие добрые дела. Коллегу поддержали другие артисты: Филипп Киркоров, Игорь Николаев, Алла Пугачева. Продюсер певца Яна Рудковская также написала, что сейчас уже подыскивают площадку для будущего выступления народного артиста в Самаре.

- С нами связались представители певца, все обсуждения ведутся, - кратко прокомментировали в городской администрации это сообщение.

А вот местный депутат Самарской губернской Думы Михаил Матвеев считает, что этот прецедент дает возможность подумать над дальнейшим изменением текста договоров с артистами, ведь на их выступление тратятся бюджетные деньги.

Михаил Матвеев о пьяном концерте Димы Билана: за такое артистов надо штрафовать 00:00 00:00

- Я не нашел закупок связанных с празднованием дня города в Самаре, но аналогичное выступление в другом городе стоило пять миллионов рублей. Конечно, я считаю, что деньги нужно вернуть в бюджет. Я не видел договора, но я думаю, что нужно прописывать санкции, если артист не может выступить по каким-то причинам, как здесь получилось. Хотя могу признать, реакция Билана меня приятно удивила. Обычно артисты ссылаются на творческий замысел, помните, как было с Ефремовым. Здесь же я могу Диме Билану пожать руку только. Пусть приезжает с концертом, погода пока позволяет это сделать. Может, на Новый год у нас выступит, - рассказал Михаил Матвеев журналисту «КП-Самара».

Кстати, большинство самарцев в соцсетях отреагировали на извинения Билана очень по-доброму. Многие обсуждают, где стоит поставить детскую площадку. Один из вариантов - Воронежские озера. И даже начали создавать фотожабы, в которых, например, предлагают Билану лучше сходить в следующий раз сходить в бар "На дне".

Самарцы уже стали создавать фотожабы с Димой Биланом

Самарцы уже стали создавать фотожабы с Димой Биланом