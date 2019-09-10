2019-09-10T16:21:49+03:00
Общество

Напился - вон со сцены! В Самаре предложили штрафовать артистов после выступления пьяного Билана

Областной депутат Михаил Матвеев считает, что извинения артиста стоит принять, но на будущее нужно подстраховаться от неприличного поведения звезд на сцене
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Дима Билан обещает вернуться в Самару и уже совсем по-другому удивить горожанДима Билан обещает вернуться в Самару и уже совсем по-другому удивить горожанФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре продолжают обсуждать скандал с Дмитрием Биланом, который появился на сцене подшофе в День города 2019, не попадал в ноты и еле держался на ногах. Сам артист извинился за свое поведение, отметив, что проходил курс лечения, давно не употреблял алкоголь и "перебрал" коньяка перед выступлением. Он извинился перед зрителями и заявил о готовности выступить с бесплатным концертом, подарить городу детскую площадку и сделать другие добрые дела. Коллегу поддержали другие артисты: Филипп Киркоров, Игорь Николаев, Алла Пугачева. Продюсер певца Яна Рудковская также написала, что сейчас уже подыскивают площадку для будущего выступления народного артиста в Самаре.

- С нами связались представители певца, все обсуждения ведутся, - кратко прокомментировали в городской администрации это сообщение.

А вот местный депутат Самарской губернской Думы Михаил Матвеев считает, что этот прецедент дает возможность подумать над дальнейшим изменением текста договоров с артистами, ведь на их выступление тратятся бюджетные деньги.

Михаил Матвеев о пьяном концерте Димы Билана: за такое артистов надо штрафовать

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- Я не нашел закупок связанных с празднованием дня города в Самаре, но аналогичное выступление в другом городе стоило пять миллионов рублей. Конечно, я считаю, что деньги нужно вернуть в бюджет. Я не видел договора, но я думаю, что нужно прописывать санкции, если артист не может выступить по каким-то причинам, как здесь получилось. Хотя могу признать, реакция Билана меня приятно удивила. Обычно артисты ссылаются на творческий замысел, помните, как было с Ефремовым. Здесь же я могу Диме Билану пожать руку только. Пусть приезжает с концертом, погода пока позволяет это сделать. Может, на Новый год у нас выступит, - рассказал Михаил Матвеев журналисту «КП-Самара».

Кстати, большинство самарцев в соцсетях отреагировали на извинения Билана очень по-доброму. Многие обсуждают, где стоит поставить детскую площадку. Один из вариантов - Воронежские озера. И даже начали создавать фотожабы, в которых, например, предлагают Билану лучше сходить в следующий раз сходить в бар "На дне".

Самарцы уже стали создавать фотожабы с Димой Биланом

Самарцы уже стали создавать фотожабы с Димой Биланом

Самарцы уже стали создавать фотожабы с Димой Биланом

Самарцы уже стали создавать фотожабы с Димой Биланом

Дима Билан еле стоит на ногах на концерте в Самаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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