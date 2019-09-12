"Пусть лучше меня возьмет!" Сызранский двойник Билана считает, что в Самаре певца опозорил дублер-алкоголик

Сызранский двойник Димы Билана предложил певцу отправить отдохнуть и подлечиться дулера, который пел за него на Дне города в Самаре. На это время он сам готов занять его место на сцене. Об этом Денис Ионов рассказал в интервью, которое его друзья выложили на Ютубе.

- Нанял не того двойника Дима, алкоголика, пускай его отправят отдохнуть, опозорил он Диму, пускай его отправят на лечение. А то теперь расплачиваться за него Диме, площадку покупать, концерт новый. А пока я могу его заменить. А что? В клипе я снимался на песню "Держи"? Снимался. Под фонограмму пел? Пел. Уж не опозорил бы Диму, постарался бы! - говорит Денис, отвечая на вопросы интервьюера.

Дима Билан feat. The Sprut - Держи.

В сызранском варианте клипа "Держи" Денис снялся еще в ноябре прошлого года. Гламурная история главных героев развивается там на фоне гаражей и помойки. Критики отметили, как похож двойник Димы на оригинал, а также подчеркнули актерские данные парня.

Интервью у сызранского двойника Билана взял Алексей Почаевский, который и снимал прошлый фильм. Он прокомментировал скандал с артистом для журналиста "КП-Самара":

- Какая-то фантастическая история. Я конечно понимаю что всякое может быть, но зная сколько стоит его выступление и трансфер и то что он вообще то профессиональный артист не верю в эти байки. В следующий раз пусть нашего двойника зовет который справится и мало того что никто не отличии от оригинала, но еще и про фанеру никто не догадается, - отметил он.

В конце клипа Денис оставил все свои контакты и очень надеется в скором времени услышать звонок Димы или его продюсера.

Напомним, что возмущение самарцев вызвало выступление Билана на Дне города в Самаре 2019. Артист вышел на сцену нетрезвым, не попадал в ноты, а его поведение было излишне эротичным. После этого Билан извинился, рассказал, что переборщил с коньяком, пообещал бесплатный концерт, детскую площадку для города и медицинское оборудование для больницы. Сейчас в Самаре подбирают дату для ответного концерта.

Ответочка двойнику Димы Билана на зашквар в Самаре.Пародия на клип Дима Билан - Держи https://www.youtube.com/watch?v=kHSyQNStLMQ ВК Денис Билан двойник из Сызрани https://vk.com/id44782579

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