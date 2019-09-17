«Что-то страшное происходит»: следователи разбираются в загадочной гибели блондинки, которую нашли у многоэтажки

Жуткая трагедия произошла в Самаре в минувшее воскресенье, 15 сентября. Средь бела дня у шестнадцатиэтажного дома № 185 на улице Нагорной обнаружили труп женщины. Очевидцы говорят, что она летела со стороны общего балкона на 15 этаже — шансов выжить не оставалось.

Личность несчастной установили быстро, при ней среди прочего нашли документы — 45-летняя бизнес-леди Надежда Еремеева. Не все соседи ее знают, но некоторые говорят — именно на Нагорной у нее и была квартира.

Но при каких обстоятельствах погибла Надежда? Ответа на этот вопрос пока нет.

— Не верю, что она сама имеет отношение к этому. На нее это совсем не похоже, она всегда была довольная позитивная, всегда имела много планов, дела какие-то, — рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» знакомая погибшей Елена Семенова (личные данные изменены).

По словам Елены, Надежда проживала вместе с мужем. На первый взгляд — никаких проблем в семье не было.

— Они отдыхали за границей, насколько я знаю — вместе с мужем воспитывали его дочь. Своих деток у нее не было. Жили они где-то на Черемшанской, на Нагорной квартира ей от мамы осталась, — говорит Елена. — Еще по одному адресу на Черемшанской она сдавала в арену помещение, которое переделали под офис.

Несколько лет назад женщина ездила заграницу в отпускФото: соцсети

Наша собеседница отмечает, что Еремеева занималась бизнесом. Пробовала себя в сфере торговли:

— Когда мы общались, она говорила, что у нее продуктовый магазин. Раньше там еще алкоголь продавала, но потом эта часть закрылась из-за сложностей с акцизами.

Елена уверена, что смерть Надежды не случайна и не обдуманное решение. Правоохранители пока не исключают никаких версий.

— Сейчас по факту случившегося проводится проверка, назначено судебно-медицинское исследование. Известно, что женщина ранее высказывала желание покончить жизнь самоубийством, — сообщили корреспонденту «Комсомолки» в СУ СК Самарской области.

Горожане боятся, что происшествие носит криминальный характер. В памяти осталось еще одно загадочное ЧП.

— Недавно в этих же дворах нашли на козырьке подъезда труп Лины Сторожевой. Ответа, что с ней случилось — мы так и не получили. Теперь еще одна женщина, тоже блондинка. Что-то страшное происходит с женщинами, — поделились с нашим изданием переживаниями местные жители.

Следователи объяснили, что по факту смерти Сторожевой еще не закончена психолого-психиатрическая экспертиза. Разбирательство по каждой трагедии продолжается. Всех свидетелей случившегося просят обратиться в правоохранительные органы.

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