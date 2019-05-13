«Расследуем как убийство»: правоохранители не смогли установить причину смерти самарской блондинки Лины Сторожевой

История исчезновения и гибели 34-летней Лины Сторожевой из Самары по-прежнему окутана загадками. Причину смерти блондинки, которая 14 октября прошлого года ушла из дома, а в марте этого была обнаружена мертвой на козырьке собственного подъезда, установить так и не удалось.

— Судебно-медицинская экспертиза не выявила причину гибели из-за гнилостных изменений. Сейчас по делу назначена психолого-психиатрическая экспертиза, — рассказала корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» старший помощник руководителя СУ СК по региону Елена Шкаева.

Новое исследование направлено на то, чтобы выявить, была ли Лина объективна и адекватна при жизни.

— Объектом исследования посмертной психолого-психиатрической экспертизы выступают физическое и психическое здоровье при жизни, показания свидетелей, характеристика личности погибшей и ее поведения, возможные отклонения в нем, — объясняют специалисты.

"Как ее искали, если она действительно не выходила из дома?" Соседи и знакомые не верят, что Лина Сторожева могла сама свести счеты с жизнью, а история вокруг найденного тела обрастает мрачными подробностями 00:00 00:00

Напомним, что по одной из версий следствия — Лина покончила с собой. По имеющимся сведениями, незадолго до исчезновения она попала в странную финансовую историю и взяла в банке более 400 тысяч рублей в кредит. Часть ушла на квартиру для матери, а куда остальное — не знают даже близкие.

Тем не менее, силовики пока не делают окончательных выводов.

— Ранее было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ — «Убийство». Именно по ней оно сейчас и продолжает расследоваться, — сообщила Елена Шкаева.

В Самаре нашли труп Лины Сторожевой.

Отметим, что сначала потерпевшую долгое время не могли опознать. На то, что это она — указала ДНК-экспертиза.

Знакомые Лины не верят, что она могла покончить с собой. Красивая, молодая женщина, воспитывавшая сына. Да, она переживала развод с мужем, но поддерживала с ним общение и вела нормальную жизнь. Впрочем, как замечают правоохранители, ранее самарчанка пыталась совершить самоубийство.

В социальных сетях активно обсуждалось, что к произошедшему с Линой имеют отношение две девушки, зашедшие в подъезд за две минуты до ее возвращения с ночной пробежки 14 октября — той самой, когда Сторожева последний раз попала на камеры наблюдения «Безопасного дома». Эта версия не подтвердилась, одна из этих дам живет на Черемшанской, 160, вторая — ее подруга. Они находились во дворе, видели, как кто-то выбежал из подъезда, но не придали этому значения и не обратили внимания на то, куда направлялась блондинка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/674620" frameborder="0"></iframe> В Самаре пропала молодая девушка.

Точные сроки того, когда будет готова психолого-психиатрическая экспертиза, пока не называют. Samara.kp.ru будет следить за развитием событий.

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