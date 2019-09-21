2019-09-21T09:19:53+03:00
Спорт

Ахмат — Крылья Советов 21 сентября 2019: прямая трансляция матча 10-го тура РПЛ

Футбол, матч Ахмат — Крылья Советов. Прямая онлайн-трансляция игры 10 тура РПЛ, которая пройдет 21 сентября в Грозном. Составы команд, статистика личных встреч
Михаил ГОРЮНОВ
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В прошлом сезоне самарцы дважды уступили "Ахмату"В прошлом сезоне самарцы дважды уступили "Ахмату"Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).
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Неудачные выступления в последних матчах явно не радуют поклонников «Ахмата» и «Крыльев Советов». В 10 туре команды встречаются между собой в Грозном. Для каждого из соперников победа важна не только в плане оправдания перед фанатами, но и с турнирной точки зрения.

Рашиду Рахимову нужно что-то делать с атакой. Забито всего шесть мячей. Больше половины из них — Беришей и Рошей. Мбенг пока не отличается особой результативностью. Также у коллектива из Чечни проблемы с дисциплиной — в последних поединках они получили сразу несколько красных карточек. Так, игру с самарцами пропускает основной полузащитник Швец.

В «Крыльях» продолжает забивать Александр Соболев. Сегодня он настроен пополнить свой бомбардирский счет и тем самым извиниться за нереализованный пенальти в игре с «Краснодаром», в которой подопечные Миодрага Божовича уступили 2-4. Зелено-бело-синие никак не могут решить свои проблемы с обороной и во многом поэтому так низко находятся в таблице. Дабы не завязнуть в зоне вылета, им необходимо набирать очки.

В прошлом сезоне «Ахмат» дважды победил с одинаковым счетом 2-1. Чеченский клуб в целом впереди по личным встречам. С 2004 года он 13 раз одолел «КС» и 6 раз проиграл. Еще 4 поединка закончились миром.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам, средний коэффициент на них — 2,20. На «КС» — 3,52. На ничью — 3, 25.

Матч начнется в 15-00 по самарскому времени (14-00 по московскому). Встречу обсудит бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым из Ижевска. Не пропустите трансляцию на samara.kp.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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