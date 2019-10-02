Их ищут живыми и мертвыми: следователи не исключают, что влюбленные подростки из Самары и Турции убиты

Статья «Убийство»

Хотели в лес или Чернобыль, а испарились в неизвестности. Продолжаются поиски современных «Ромео и Джульетты» — 17-летнего Ильи Любаса из Самары и его 14-летней возлюбленной из Анкары Ангелины Щербик. Родственники, друзья, полицейские, волонтеры — никто не знает, где они находятся уже больше 2 месяцев.

— Подростки в федеральном розыске. По факту их бесследного исчезновения в СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В этом регионе писали заявление о пропаже детей родные матери Ангелины из Соснового Бора, — рассказали корреспонденту «Комсомолки» правоохранители.

Пара попала в объективы камер на вокзале в БелоруссииФото: соцсети

Подозреваемых нет. Сведения о том, что пару где-то видели, периодически силовикам поступают, но не находят подтверждения. Так, недавно разбилась версия о том, что их видели в деревне Солонец в Смоленской области.

Тревожные звонки никто не замечал

Подростки сбежали из Белоруссии. Геля гостила на летних каникулах у папы, а Любас приехал к ней знакомиться лично — раньше их отношения развивались исключительно в Интернете. Встречи проходили с разрешения родителей девочки и под их присмотром, никто не ждал беды, а тревожным звоночкам не придавали значения.

— Я или бабушка ее обнимали, а она шутила, выворачивалась, говорила: «Илья не хочет, чтобы меня касались», — делится мама Ангелины Ксения Понтус. — Уже в Белоруссии бабушка обратила внимания, что он ей крестик запретил носить, а дал какую-то подвеску круглую. Дети любят условности, поэтому мы не воспринимали это всерьез.

По словам Ксении, когда зашла речь о том, что ее дочь и парень из сети увидятся лично, Геля очень воодушевилась. Отказать было трудно:

— Она об этом мечтала. Что-то наподобие того, как увидеться с кумиром. Мы согласились, с учетом того, что они будут жить раздельно — он у бабушки с дедушкой, она у Алексея (отец). Думали, может лично увидит , и все окажется не так замечательно, как она себе представляла. Также Алексей говорил с ним и лично...

«Серийные убийцы» и царапины на руках

Первый визит Ильи в Беларусь продлился неделю, после чего его попросили возвращаться через четыре года — если чувства не остыну. Геля уговаривала, чтобы юноша пожил у другой бабушки — по маминой линии — однако возможности принять его там не имелось.

Чувства между Ангелиной и Ильей зародились в интернетеФото: соцсети

Не вызывали подозрений и социальные сети ребят, где, как объяснили «КП-Самара» специалисты по борьбе с кибер-преступлениями, выделяются сталкинг, АУЕ, аниме и сомнительные паблики: «Псих Больница 23», «Крипипаста, легенды, смертельные файлы», «Диггеры и Сталкеры», «СБЕЖАТЬ УЙТИ ИЗ ДОМА НЕГДЕ ЖИТЬ ЖИЗНЬ В ЛЕСУ АУЕ», «Серийные убийцы|маньяки Ад пуст. Все черти здесь» и другие сообщества, узнав о которых сразу с ребенком лучше поговорить.

— Дочка изучала японский язык. Я считала, что такой интерес отчасти оттуда идет. Ей нравились и мультики аниме, например, «Ходячий замок». Уже после всего случившегося стала вспоминать, что однажды заметила у нее царапины на руках, она сказала, что порезалась. Тогда мне это не казалось странным, а сейчас все подозрительно. О некоторых группах и страницах дочери, мы узнали только после ее исчезновения, — признается Ксения.

Когда мама уже планировала покупать дочери обратные билеты в Турцию, Любас посетил соседнюю республику во второй раз — неофициально. 23 июля он и вместе с Гелей сбежали.

«Все не так, как они себе представляли»

Очевидцы видели их в Смоленске, Тольятти, Самаре. Ни одна из версий не подтвердилась, на камеры вокзалов или аэропортов пара больше не попадала.

Оперативники МВД РФ активно работают на родине Ильи. Совсем недавно они обошли каждую квартиру в доме его мамы на проспекте Кирова в Самаре: новых зацепок не появилось, детей соседи не видели.

Близкие пропавших верят, что они живы, хотя и представить не могут, где можно скрываться столь длительный срок. Они призывают детей вернуться домой и рассчитываю на помощь общественности.

Волонтеры продолжают розыск парня и девушкиФото: соцсети

Журналисты samara.kp.ru также пообщались с экс-участником «Битвы экстрасенсов» Алексеем Шавыркиным. Он тоже не видит Илью и Ангелину среди мертвых.

— Они достаточно далеко от Самары. Есть рядом взрослые, но они никак не связаны. Просто соседи или те, с кем работают. Не голодают, но и достатка нет. Опасность им не угрожает. Их найдут, они, будто, сами захотят вернуться, но не успеют — их перехватят где-то. Девочка болеет. Она не плохая. но ведомая. Парень, вроде, нормально, но в как будто в своих фантазиях живет. К жизни, будто, не приспособлен, а думает, наоборот, что все может. Снег будет лежать на улице, и они появятся. Сейчас они не в доме, а будто в квартире какой-то. Им тяжело. Все не так, как они себе представляли, — считает Алексей.

Поиски продолжаются. Родные разыскиваемых просят помощи у всех жителей России и ближнего зарубежья.

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Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавших, просят обращаться по телефонам 8 (800) 700-54-52 ,+375295939083, 112, 102 или в ближайший отдел полиции. Также можно написать на почту kpsamara@phkp.ru.

Приметы Ангелины: рост 160 см, нормальное телосложение, темно-каштановые волосы, голубые глаза и шрам на левой ноге выше колена 2-3 см. В день исчезновения была одета в черные штаны, розовую майку с принтом «белый заяц», черную байку с «ушами» и «хвостом», черную кожаную косуху и темно-синие кроссовки с белой подошвой.

Приметы Ильи: рост 175 см, худощавого телосложения, длинные темно-русые волосы, серые глаза. Отличительная черта: ожоги на руках. На момент пропажи был одет в серую куртку, темно-зеленые камуфляжные штаны и черные берцы.

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